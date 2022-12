Lula assume a coordenação econômica

A longa reunião da terça-feira de Lula com a equipe da economia consolidou a orientação do presidente eleito de que o espaço para gastar em 2023 na PEC, em negociação no Congresso, não pode ser inferior ao patamar de 19% do PIB.

Esse é o nível de despesas que o governo Bolsonaro deixará ao fim do seu governo. Lula deixou claro na reunião que não pode fazer menos.

Leia também Congresso abre brecha para aumentar Orçamento sem aprovação da PEC da Transição

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito, não quer menos que 19% do PIB para gastar Foto: Rodrigo Antunes/Reuters

Falou também da necessidade de diálogo, sinalização de que não seguirá o caminho do confronto com o Congresso.

O valor de despesas em 19% do PIB é chave nas negociações da PEC, como revelou a coluna “A matemática da PEC”, da semana passada.

Como o Orçamento de 2023, que chegou ao Congresso em agosto, prevê um total de despesas de 17,58% do PIB, a diferença (algo próximo de R$ 150 bilhões) é a senha para o tamanho da licença para gastar na PEC a ser negociada com senadores e deputados.

Um patamar próximo de R$ 150 bilhões é maior do que os R$ 136 bilhões, exposto pelo ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa. O valor dependerá do resultado do PIB que será divulgado hoje.

Publicidade

O número ditará muito os rumos da narrativa que os negociadores políticos, principalmente Wellington Dias, tentam construir desde a semana passada nas costuras políticas para aprovação da PEC.

A reunião consolidou também a percepção de que Fernando Haddad será anunciado como ministro da Fazenda do governo Lula 3. E mais do que isso: que Lula tomou a frente da coordenação econômica.

Lula mais ouviu do que falou. Um por um dos participantes teve espaço para falar sobre a PEC, negociações e importância da regra fiscal que substituirá o teto de gastos. Daí a longa reunião, que começou pela manhã, passou pelo almoço e terminou à tarde.

Alckmin, Gleisi, Haddad, Mercadante e o quarteto de economistas da transição, que agora virou sexteto. Além de André Lara Resende, Guilherme Mello, Nelson Barbosa e Persio Arida, passaram a integrar o grupo Haddad e Gabriel Galípolo.

Não se discutiram detalhes de regras fiscais para o futuro, mas, sim, a necessidade de olhar para frente, depois da PEC, mostrar um caminho de sustentabilidade fiscal com um novo arcabouço e de fazer a mudança tributária – tema prioritário para Haddad.

Nesse ponto, houve consenso. Mas no grupo de participantes ficou clara a divisão entre aqueles que preferem o caminho do confronto nas negociações e o do diálogo. A fala de Lula e os arranjos políticos tocados por ele nesta semana desencorajam o primeiro grupo.