Canadá abre mercado para carne bovina do Brasil de áreas livres de febre aftosa sem vacinação

CUIABÁ - O Canadá autorizou nesta segunda-feira, 9, a importação de carne bovina do Brasil de áreas livres de febre aftosa sem vacinação, informou o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Roberto Perosa, ao Estadão/Broadcast Agro.

“Vamos ampliar a exportação de carne bovina para o Canadá de Estados com reconhecimento de áreas livres de febre aftosa sem vacinação. Isso inclui Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia, além de 14 municípios do Amazonas e 5 de Mato Grosso”, disse Perosa à reportagem, nos bastidores do Fórum Internacional da Agropecuária (Fiap 2024).

Até então, somente carne bovina proveniente de Santa Catarina podia ser exportada ao Canadá Foto: Alex Silva/Estadão

PUBLICIDADE Até então, somente carne bovina proveniente de Santa Catarina podia ser exportada ao Canadá. Mais cedo, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, havia antecipado que o Brasil havia obtido a ampliação do mercado de carne bovina para o Canadá. “Isso é resultado da busca de boas relações diplomáticas que o presidente Lula tem fortalecido”, disse o ministro na abertura do Fiap. O evento, que antecede os debates do grupo de agricultura do G20 Brasil, é realizado pelo B20 Brasil, fórum de engajamento empresarial coordenado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

A jornalista do Estadão/Broadcast Agro viaja a convite da JBS.