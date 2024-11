Carrefour admite desabastecimento de carnes em lojas do Atacadão

O Carrefour Brasil informou nesta terça-feira, 26, que desde a última quinta-feira, 21), as entregas de carne bovina nas lojas do grupo não ocorreram conforme programadas, e que constatou desabastecimento de alguns cortes de carnes nas lojas da bandeira Atacadão em algumas regiões. A empresa destaca, no entanto, que não houve, até o momento, impacto relevante nas operações de venda de mercadorias, dado o nível de estoque dos produtos.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa ainda que nas lojas do segmento de varejo e no Sam’s Club, no momento, o nível de ruptura está dentro do curso normal de negócios. “Atualmente, carnes bovinas representam menos de 5% das vendas brutas do Grupo Carrefour Brasil, com menor participação relativa na bandeira Atacadão, e com perfil de rentabilidade inferior à média dos negócios”, afirma a empresa.

Unidade do Carrefour em São Paulo: frigoríficos brasileiros suspenderam fornecimento de carne à rede Foto: Nelson Almeida/AFP

PUBLICIDADE O Carrefour ressalta que, em linha com o divulgado em seu Formulário de Referência, em termos de abastecimento, nenhum fornecedor individualmente representa mais que 4% das vendas brutas do Grupo Carrefour Brasil, mas, dentro da categoria de carnes bovinas, os principais fornecedores são concentrados. “A companhia está avaliando qual o impacto de um eventual desabastecimento de carne bovina no tráfego de clientes como um todo, mas esclarece, desde já, que tal verificação não é linear”, afirma. A empresa afirma ainda que trabalha intensamente na resolução da situação junto aos fornecedores e espera a normalização do abastecimento no curto prazo para mitigar impacto aos consumidores. O boicote de fornecedores de carne às lojas do Grupo Carrefour no Brasil teve início na semana passada, quando o CEO global da companhia, Alexandre Bompard, informou que deixaria de vender carne proveniente do Mercosul, afirmando que esses produtos não respeitam os requisitos e normas do mercado francês.

Nesta segunda-feira, 25, Bompard enviou uma carta ao ministro da Agricultura brasileiro, Carlos Fávaro, se desculpando pela confusão gerada após suas declarações. “Sabemos que a agricultura brasileira fornece carne de alta qualidade, respeito às normas e sabor. Se a comunicação do Carrefour França gerou confusão e pode ter sido interpretada como questionamento de nossa parceria com a agricultura brasileira e como uma crítica a ela, pedimos desculpas.”