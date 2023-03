Com entrada em soja no País, Stine quer estar entre as cinco maiores de semente

Lavoura com variedades de soja cujas sementes são comercializadas pela Stine para produtores brasileiros Foto: Stine Sementes

O milho no Brasil desde 2018, está entrando no mercado de soja com o plano de figurar entre as cinco maiores empresas de sementes do País em um prazo entre 3 e 5 anos. Ao fim de 2025, prevê superar US$ 300 milhões em faturamento na América Latina – o Brasil deve representar 70%. “A única maneira é investindo em maquinário, pesquisa e pessoas”, diz Ignacio Rosasco, presidente da Stine na América Latina. A estratégia está relacionada à perspectiva de crescimento no País das tecnologias Enlist e Conkesta E3, das quais é codesenvolvedora. A empresa apresentou 22 variedades, sendo três para plantio em 2023/24 e 19 pré-comerciais para cultivo em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.

PASSO FIRME. O mercado de crédito rural deve ficar estagnado ou crescer pouco em 2023, em razão de preços estáveis de commodities agrícolas e insumos, avalia Pedro Fernandes, diretor de Agronegócios do Itaú BBA. Produtores capitalizados e taxas altas para financiamentos de longo prazo também tendem a conter a demanda por dinheiro. O banco, entretanto, buscará um crescimento “importante” da carteira agro. “No longo prazo queremos ter uma fatia do mercado maior do que a atual; temos de crescer acima do mercado”, afirma.

NOVAS VIAS. Em 2022, a carteira agro do Itaú BBA cresceu 25%, para R$ 75 bilhões. Para 2023, Fernandes não faz previsão – o banco estima alta de 6% a 9% da carteira total. No agro, a aposta é em novos modelos, como a parceria com o marketplace Orbia, para fornecer crédito pré-aprovado. O Orbia tem 230 mil produtores cadastrados, muitos pequenos, até então pouco atendidos pelo Itaú. O aumento da equipe comercial, de 260 para 410 em 2022, ajudará a incorporar cerca de mil novos clientes.

GANHA-GANHA. Suzano, do setor de papel e celulose, firmou parceria com a Raiar Orgânicos, especializada em proteína animal orgânica, para recuperar solos degradados com o plantio agroecológico de grãos. A área, de 14 hectares, será semeada por dez famílias assentadas em Iaras (SP). A iniciativa faz parte do projeto “Mapa de Oportunidades” da Suzano, que quer retirar, até 2030, 200 mil pessoas da pobreza na sua área de atuação.

COBERTURA TOTAL. Suzano entra com a compra de insumos </CW><CW0>e a Raiar, com assistência técnica, apoio na certificação e garantia de compra de 100% do que for produzido. O milho e a soja orgânicos vão virar ração para alimentar 80 mil galinhas orgânicas da Raiar, na granja em Avaré (SP). A Raiar pagará um prêmio de 30% sobre o valor do grão comum, “o que contribui para elevar sua renda em um sistema totalmente sustentável”, diz.

NOVOS DESTINOS. Carapreta, empresa que atua no mercado de carnes nobres, firmou parceria com a trading Domi International a fim de ampliar vendas para o Oriente Médio. “Estamos falando de uma expansão de R$ 80 milhões”, diz Vitoriano Dornas, o CEO, acrescentando que a empresa cresceu 34,2% em vendas em 2022. A partir do acordo, Dornas estima que a Carapreta poderá ter 20% do faturamento proveniente de exportações para o bloco, “um dos principais destinos de carnes nobres do mundo”.

Brasil corre para abrir mercado para carnes bovinas

Após a confirmação de que o caso do “mal da vaca louca” em um bovino no Pará foi atípico, o Ministério da Agricultura concentra esforços na retomada da exportação de carne à China, Tailândia, Irã e Jordânia. A Rússia também suspendeu compras do Pará. Já o México aguardava o resultado para abrir o mercado para a carne do Brasil.

Brasil e UE retomam negociação de acordo

Com o protagonismo do Brasil, o Mercosul e a União Europeia (UE) voltam a discutir a efetivação do acordo comercial entre os blocos nesta terça-feira (7), em Buenos Aires, Argentina. Esta é a primeira aproximação concreta dos negociadores neste ano a fim de concluir o acordo bilateral, que está pendente desde 2019./ LETICIA PAKULSKI, CLARICE COUTO,TÂNIA RABELLO, SANDY OLIVEIRA e ISADORA DUARTE









