Grupo Lavoro marca presença no campo com tecnologia de ponta

A analogia entre o solo a ser cultivado e o corpo humano ilustra bem uma das inovações que a Lavoro, primeira distribuidora de insumos agrícolas da América Latina a ter ações listadas na Nasdaq – bolsa de valores americana –, vem fomentando na agricultura brasileira.

“A tecnologia da Pattern Ag, distribuída de forma pioneira pela Lavoro, é equivalente a um exame de sangue. O produtor tem acesso a uma análise química e biológica do solo, feita por meio do DNA. O modelo também é preditivo e pode indicar, em um intervalo de tempo antes do plantio, quanto será a pressão de patógenos e doenças em determinada área”, explica Ruy Cunha, CEO da Lavoro.

Lavoro conta com mais de mil técnicos de vendas presentes no campo Foto: Divulgação/Lavoro

Continua após a publicidade

“Depois do projeto piloto e do primeiro ano comercial da inovação, estamos recebendo feedbacks muito positivos. Ao olhar os dados, como se fosse um exame de sangue mesmo, a nossa equipe de vendas ainda consegue dar uma recomendação bem precisa do que o produtor vai precisar para lidar com os desafios da sua lavoura”, conta o executivo.

Outra inovação, trazida pela Lavoro de forma exclusiva para o Brasil, é a FarmLab, desenvolvida pela alemã Stenon. “A plataforma funciona embarcada em uma espécie de sonda de solo. As quantidades de nitrogênio e matéria orgânica presentes na mostra são geradas em tempo real. Informações que ajudam no bom manejo do solo, aumentando a eficiência do ciclo agrícola”, explica Cunha.

Também com amplo foco em tecnologia e investimentos em pesquisas e desenvolvimento, a holding Crop Care é outra frente de negócios do Grupo Lavoro. “Entre as linhas de negócios da Crop Care, temos a Agrobiológica Sustentabilidade, uma plataforma inovadora de soluções biológicas e on farm; a Union Agro, que é voltada para o setor de fertilizantes especiais; a Cromo Química, que atua com adjuvantes especiais; e a Perterra, empresa de importação de produtos químicos pós-patente da China e da Índia. Por meio desse ecossistema, nos diferenciamos e levamos valor aos nossos clientes”, destaca Gustavo Modenesi, vice-presidente da Crop Care.

Continua após a publicidade

O Grupo Lavoro segue expandindo sua participação no mercado, seguindo o que há de mais moderno para a consolidação de uma agricultura mais eficiente e sustentável Foto: Divulgação/Lavoro

Mas o mapeamento feito pelo Grupo Lavoro também mostrou outro caminho importante, que pode aumentar a competitividade e ajudar no dia a dia dos produtores, cada vez mais expostos às intempéries climáticas: o seguro agrícola. “Em conjunto com algumas seguradoras parceiras, levamos ao produtor uma oferta de seguros sob medida e adaptada às suas necessidades”, diz o CEO da Lavoro.

De olhos abertos para a tecnologia, o grupo segue expandindo sua participação no mercado, acompanhando o que há de mais moderno para a consolidação de uma agricultura mais eficiente e sustentável na América Latina.