Carnes: governador de Mato Grosso defende boicote ao Carrefour e ao Atacadão após polêmica

O boicote sugerido por Mendes é uma resposta à declaração do CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, na última quarta-feira, 20. Ele afirmou que a varejista se compromete a não vender carnes do Mercosul, independentemente dos “preços e quantidades de carne” que esses países possam oferecer. A carta assinada por Bompard foi endereçada ao presidente da Federação Nacional dos Sindicatos dos Operadores Agrícolas (FNSEA), Arnaud Rousseau, e, segundo ele, a decisão foi tomada após ouvir o “desânimo e a raiva” dos agricultores franceses, que protestam contra a proposta de acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul.

Em nota divulgada nesta quinta-feira, 21, o Carrefour afirmou que o veto à venda de carnes do Mercosul só vale para supermercados da rede na França. O Carrefour Brasil informou que “nada muda nas operações do País”.

Mendes classificou a medida como um artifício protecionista para os produtores franceses. “O diretor mundial do Carrefour, que no Brasil é dono também do Atacadão, tomou a decisão de não comprar mais carne brasileira, nem de outros países aqui da América do Sul. Ele fez esse comunicado em resposta aos produtores franceses que, mais uma vez, protestam contra o acordo que pode ser assinado entre o Mercosul e a União Europeia. Como esses produtores franceses não conseguem competir com o agronegócio brasileiro, eles ficam criando esses artifícios e o Carrefour e o Atacadão embarcaram nessa onda”, avaliou o governador.