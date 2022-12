Volkswagen vai dividir com a Argentina produção de caminhões e ônibus

A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) vai iniciar a produção de veículos na Argentina a partir de 2024, dividindo assim a produção local com o país vizinho. O projeto será desenvolvido em parceria com a Volkswagen Argentina, responsável pela fabricação local de automóveis, na cidade de Córdoba.

A produção argentina será destinada ao próprio mercado local. Hoje, os caminhões e ônibus da marca são importados da fábrica do grupo em Resende (RJ). O anúncio foi feito pelo presidente da VWCO, Roberto Cortes, ao ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, e ao secretário de Indústria e Desenvolvimento Produtivo, José Ignacio de Mendiguren. Também participou do anúncio o presidente e CEO do Grupo VW Argentina, Marcellus Puig.

Linha de produção da Volkswagen em Resende, que até gora exportava modelos para a Argentina Foto: VWCO/Divulgação

A Argentina é, historicamente, o principal destino de exportação da VWCO na América do Sul, informa Cortes. Segundo ele, a produção no país vizinho “reforçará nossa estratégia de internacionalização”, disse Cortes. Cinco modelos atualmente importados do Brasil serão fabricados em Córdoba, onde são produzidas transmissões para automóveis e, a partir de dezembro, a motocicleta topo de linha Ducati Scrambler 803cc.

A nova linha de montagem será instalada em uma área exclusiva de 15 mil metros quadrados para os caminhões VW Delivery 9.170 e 11.180, o VW Constellation 17.280 nas versões chassis-cabine e cavalo-mecânico, além do chassis de ônibus VW Volksbus 15.190 OD. Já a produção do caminhão elétrico e-Delivery continuará sendo exclusividade da planta brasileira.

Projetos inovadores

“O centro industrial de Córdoba do Grupo Volkswagen Argentina é reconhecido entre as fábricas de componentes do grupo no mundo por seu grande profissionalismo e excelente equipe. Por isso é um grande orgulho que continue sendo selecionado para realizar projetos inovadores, como é o caso da Ducati com o recente início da produção da Scrambler e agora este ambicioso projeto de caminhões e ônibus”, afirmou Puig.

Com mais de 1,1 milhão de veículos produzidos em 42 anos de história, a VWCO está presente em mais de 30 países da América Latina, África, Oriente Médio e Ásia. A empresa tem fábricas em Resende (RJ), no Brasil, e Querétaro, no México, além de parcerias em São Paulo (SP) para a produção dos motores MAN D08 e D26, e veículos em Pinetown, na África do Sul, e Manila, nas Filipinas.