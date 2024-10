As eleições estão chegando nos Estados Unidos, onde Trump tem ameaçado a realidade do nosso próprio compromisso com a democracia. No Brasil, o mesmo acontece com as corridas finais para as prefeituras. Será que Lula e o PT conseguirão garantir sua continuidade?

O que tornou a situação dos EUA tão especial foram dois fatores. Um deles é a guerra que se aprofundou muito no Oriente Médio. No último ano, Israel empreendeu uma guerra crescente na região, contra o Hamas, em Gaza, o Hezbollah, no norte, estendendo-se ao Líbano, em uma perigosa batalha com o Irã. Há apenas alguns dias, ocorreu a execução quase acidental do líder do Hamas, Yahya Sinwar. Isso despertou um súbito sinal de esperança em relação ao início de novas etapas que substituem os fracassos do passado para obter a paz entre israelenses e palestinos.