Alckmin diz que superávit comercial brasileiro pode chegar a US$ 100 bilhões em 2023

BRASÍLIA - O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que o superávit comercial neste ano pode chegar a US$ 100 bilhões, número maior que o estimado até então pelo governo.

Em 1º de dezembro, o diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Herlon Brandão, disse que a expectativa para o superávit comercial neste ano era de R$ 93 bilhões — valor atingido ao fim da semana passada, mas que ainda pode ficar menor, a depender das exportações e importações.

Leia também

Também ministro do Mdic, Alckmin participou da abertura da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão, cuja reunião nesta terça-feira, 12, teve a apresentação das recomendações de comissões temáticas e grupos de trabalho em áreas como Economia do Futuro, Transição Energética, Primeira Infância, e ampliação ao crédito.

Durante o evento, ele também comentou os planos para permitir a depreciação precoce dos investimentos feitos pela indústria, uma das principais reivindicações do setor. Pela proposta, o abatimento tributário dos investimentos no parque produtivo poderá ser feito em apenas um ano, em vez de em dez anos, como ocorre atualmente.

Além de vice-presidente, Alckmin também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Foto: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO

Alckmin reiterou que, com a depreciação precoce, o governo não irá abrir mão de imposto, mas de fluxo, e voltou a cobrar uma renovação do parque industrial que, em sua visão, está “envelhecido”. Segundo o ministro, o Brasil é o segundo receptor de Investimento Direto no País (IDP), o que abre muitas oportunidades.