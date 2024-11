Análise | Equipe econômica perde a queda de braço sobre isenção do IR, mas prevê taxação de super-ricos

Apesar do anúncio previsto para este quarta, a expectativa é de que a medida só seja enviada ao Congresso no ano que vem, após a aprovação da reforma tributária sobre o consumo. Como o objetivo do texto é que ela seja “neutro” do ponto de vista fiscal, haverá também as compensações, como a tributação dos chamados super-ricos, com a criação de uma alíquota mínima sobre a soma de todas as fontes de renda.

Segundo interlocutores da Fazenda, ambas as propostas (isenção do IR até R$ 5 mil e tributação dos super-ricos) estarão incluídas em um mesmo projeto de lei. Com isso, uma não poderá ser aprovada sem a outra, para não ferir esse princípio da neutralidade tributária.

Segundo apurou o Estadão, o esforço para convencer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que a medida não seria bem recebida neste momento envolveu até o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que foi ao Palácio do Planalto conversar com Lula e explicar a reação que o mercado financeiro poderia ter com a medida.