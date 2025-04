Faculdade criada por sócios do BTG terá primeiro curso executivo aberto ao público

Inteli fica na Cidade Universitária, em São Paulo Foto: Inteli/Inteli

Pela primeira vez, o Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli), faculdade idealizada por André Esteves e Roberto Sallouti, sócios do BTG Pactual, vai ter um curso executivo aberto ao público em geral. É um curso de tecnologia de dados voltada para negócios, com o nome “Data Science for Decision Makers”. Até o ano passado, as turmas eram fechadas apenas para empresas.

PUBLICIDADE As aulas começam neste sábado, 12, e serão presenciais. A decisão de abrir o curso ao público ocorreu depois do Inteli identificar uma demanda fora das empresas por este tipo de curso, que vem desde profissionais em transição de carreira a gestores de pequenas empresas e até executivos que não possuem tem para investir em uma turma exclusiva para suas equipes. Fundado em 2019, para ser uma espécie de “MIT brasileiro”, o Inteli não tem fins lucrativos e conta com cerca de 600 estudantes. O instituto oferece cinco cursos de graduação e uma pós-graduação em cibersegurança, além de cursos executivos, sempre com viés mais voltado para o mercado. Os alunos já desenvolveram mais de 550 protótipos para cerca de 90 empresas, incluindo um projeto que se tornou patente. O curso que começa neste sábado vai analisar casos da Uber e da Disney.

Esta notícia foi publicada no Broadcast+ no dia 10/04/2025, às 16:42.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Publicidade

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.