Amazon fisga consumidores jovens no TikTok e bate recorde de vendas no Prime Day

A Amazon informou que o primeiro dia do evento promocional Prime Day, em 11 de junho, foi o maior em número de vendas da história da empresa. Apesar de não abrir o faturamento, a companhia classifica o evento de dois dias como o maior já realizado e diz que foram vendidos 375 milhões de itens em todo o mundo.

Ainda segundo a companhia, os descontos somaram um total de mais de US$ 2,5 bilhões (cerca de R$ 12 bilhões) globalmente.

No Brasil, o dia 11 de julho teve o maior número de vendas já registradas no site da Amazon. O evento de promoções, em seus dois dias, cresceu mais de 50% em vendas no País em relação à edição de 2022. A empresa, porém, não informou o valor das vendas.

Durante os dois dias de evento, o tráfego do site brasileiro aumentou em 100% em comparação com a edição do ano passado. Foi alcançado ainda um pico de 3 milhões de visualizações por minuto no site.

Amazon utilizou o TikTok para atrair consumidores jovens Foto: Acervo Estadão

Na quinta-feira, 13, após o anúncio dos números do Prime Day, as ações da Amazon saltaram 2,7% e atingiram o nível mais alto desde setembro do ano passado. Analistas estimam um crescimento da receita da Amazon com o evento entre 15% a 21% em comparação com o Prime Day do ano passado.

Consumidores mais jovens participaram em massa e impulsionaram o evento devido à maior presença da Amazon nas mídias sociais, especialmente no TikTok, segundo Colin Sebastian, analista da Baird, em nota divulgada na quinta-feira.

Cerca de 26% dos compradores do Prime Day tinham entre 25 e 34 anos contra 21% no ano passado, disse Sebastian, citando dados da Civicscience. Enquanto isso, a parcela de consumidores mais velhos, com mais de 55 anos, caiu de 28% para 24%.

“A Amazon teve uma presença maior no TikTok este ano, pois os compradores mais jovens usaram a plataforma para descoberta de produtos. Os compradores do Prime Day também eram mais propensos a serem usuários ativos do Snapchat, Pinterest e Instagram do que a população dos EUA em geral”, disse.

As categorias de produtos mais vendidos durante o Prime Day 2023 incluíram casa, moda e beleza. Isso significa que os consumidores foram mais práticos com suas compras este ano, disse Sebastian./Com Dow Jones Newswires