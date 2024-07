Americanas: mudança em carta sobre operação de crédito ‘azedou’ conversas com Itaú

Conversas de WhatsApp em um grupo da ex-diretoria da Americanas obtidas pela Polícia Federal mostram como a mudança em cartas do Itaú e do Santander encaminhadas à auditoria da KPMG em 2017 foram discutidas internamente pela companhia. As duas instituições financeiras disseram, nas cartas em questão, que tinham operações de risco sacado com a Americanas, mas, depois, mudaram a redação do documento. A troca teria acontecido de forma mais fácil do Santander. Já no Itaú, o assunto teria “azedado”, e o banco teria buscado tratar do tema numa reunião do Comitê Executivo.

Em nota ao Estadão, o Itaú e o Santander negam participação ou conhecimento das fraudes contábeis na Americanas e dizem que a responsabilidade pelas "inconsistências" nas contas da empresa é exclusiva de sua antiga diretoria. Nas operações de risco sacado, a empresa contrai dívidas com o banco para o pagamento de fornecedores. A dívida, porém, não era informada corretamente pela companhia em seu balanço. A varejista usava isso como uma maneira artificial de gerar caixa para a operação deficitária da empresa, segundo as investigações. A discussão entre os ex-diretores da Americanas aconteceu em 2017, mas se referia à auditoria de 2016.

As informações foram obtidas pela Polícia Federal, que investiga as fraudes contábeis reveladas pela companhia no início do ano passado. A Americanas, em recuperação judicial, informou um rombo superior a R$ 25 bilhões.

Na última quinta-feira, 26, a operação Disclosure, deflagrada pela PF, cumpriu 15 mandados de busca e apreensão nas residências de ex-diretores da companhia.

Americanas usava operações de risco sacado para fraudar balanço da empresa Foto: Pedro Kirilos/Estadão

No relato sobre a delação de Marcelo Nunes, ex-diretor da Americanas, a Polícia Federal afirma, no pedido de medida cautelar enviado à Justiça para cumprir as diligências, ao qual o Estadão teve acesso, que o ex-executivo não soube dizer o porquê de os bancos aprovarem os empréstimos na modalidade de risco sacado “em valores superiores ao definido como limite pelo estatuto sem aprovação do Conselho de Administração”.

É possível entender a dimensão da troca de redação das cartas pelo nível de tensão narrado com o Itaú. Os funcionários do banco responsáveis pela carta teriam decidido não mandar o novo texto diretamente à auditoria da KPMG. Responderiam, então, a um e-mail da Americanas e enviariam em anexo a carta antiga.

Na conversa de WhatsApp do grupo da diretoria com nome “Auditoria 2016″, Fabio Abrate, ex-diretor da empresa, afirma que essa solução, com o corpo do e-mail enviado pela varejista “não ajuda” a diretoria, mas que eles “brigariam até o fim”. “Vamos ter de olhar para todo esse português e palavras e montar o melhor discurso”, afirma.

O Itaú teria aceitado enviar a alteração como “detalhamento das operações solicitadas pela companhia”. Abrate diz ainda sobre a conversa com o banco: “O assunto azedou muito. Podemos ter efeitos colaterais”.

Na mesma conversa, Abrate diz que os “heads” (responsáveis) de produtos e do jurídico do banco Itaú não estavam confortáveis e não queriam aprovar a mudança na carta sozinhos: “Hedge (sic) de produtos e do jurídico estão desconfortáveis e não querem aprovar sozinhos. Resultado de um call agora de manhã entre eles. Rudge está solicitando agenda do Comitê Executivo do Banco para segunda-feira de manhã (vai me passar a hora).” O ex-executivo relata que o banco estaria com uma “postura péssima”.

Em vários momentos, os ex-diretores fazem menção na conversa à “sala blindada”. Segundo a PF, tratava-se de uma sala onde eram discutidos temas sensíveis, “muitas vezes de cunho criminoso relacionado às fraudes contábeis”, afirma o relatório da PF.

As conversas seguem sem indicar exatamente como o assunto com o Itaú foi resolvido, e os então diretores comemoram o parecer da auditoria da KPMG aprovado. No entanto, o relatório da PF segue e anexa um e-mail de Fabio Abrate para os demais diretores com "sugestões de frases para a circularização do Itaú". Para a PF, nessa troca de e-mails "é possível constatar o envolvimento de funcionários do Itaú, que segundo o então diretor financeiro das Americanas, Fábio Abrate, haviam solicitado sugestões de texto para alteração das cartas de circularização que seriam enviadas às auditorias", diz o relatório.

Tema na CPI

Ainda no depoimento de Leonardo Coelho, atual CEO da Americanas, à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou o caso da Câmara dos Deputados, no ano passado, a mudança nas cartas de Itaú e Santander foi mencionada. Desde aquela época, o Itaú reforça que anexou a carta antiga ao detalhamento solicitado pela varejista.

Em nota, o Itaú Unibanco “nega qualquer participação, direta ou indireta, na fraude contábil que a Americanas sofreu”. “O banco sempre prestou às auditorias e aos reguladores informações corretas e completas sobre as operações contratadas pela empresa, conforme legislação vigente e melhores práticas de mercado. Conforme já esclarecido, os informes enviados às auditorias sempre alertavam para a existência das operações de risco sacado”, afirma o banco.

Segundo o Itaú, “os diretores da Americanas envolvidos na operação interagiram com representantes do Itaú no sentido de retirar os alertas”. “O banco nunca concordou com esse pedido e inclusive interrompeu, por mais de seis meses, as operações de risco sacado. O Itaú reforça que a elaboração das demonstrações financeiras é de responsabilidade única e exclusiva da administração da empresa e repudia qualquer tentativa de responsabilização de terceiros por falhas ou fraudes nessas demonstrações”, afirma.