Anitta no Nubank: conheça o novo papel da cantora no banco

Durante um ano, a cantora Anitta foi membro do Conselho de Administração do Nubank. Neste tempo, de acordo com o banco, ela desempenhou um papel fundamental com sua experiência empresarial e seu conhecimento de marketing. “Como membro do Comitê de Stakeholders, ela contribuiu com a definição da estratégia de ESG, o lançamento do Instituto Nu, e outros temas relevantes”, informou o banco. “Ela deixa sua posição e leva esse legado executivo para o marketing.”

Após deixar o cargo, a cantora passará a ser Embaixadora Global da marca Nubank. Segundo a instituição, na nova função “Anitta terá um papel importante na expansão nacional e internacional do Nu como uma marca que vai além dos serviços financeiros, com a missão de empoderar cada vez mais as pessoas em todos os aspectos de suas vidas”.

“Sou acionista da empresa e acredito muito nela e no que ainda temos a desenvolver juntos. Receber o convite de ser a embaixadora global do Nu me deixou extremamente feliz e orgulhosa. Assumo essa nova responsabilidade trabalhando no desenvolvimento da educação financeira de milhões de pessoas”, disse a cantora.

De acordo com David Vélez, fundador e presidente da empresa, “Anitta é uma empresária extraordinária e somos muito gratos por suas contribuições até hoje. Desde que ingressou no Nubank, tem desempenhado um papel importante ao trazer muito dessa expertise e conhecimento para nossa empresa. Estamos ansiosos para continuar trabalhando com ela em sua nova missão como embaixadora de marketing”.

O Nubank também anunciou que Thuan Pham será indicado como membro de seu Conselho de Administração. Thuan é o atual diretor de Tecnologia da Coupang e no período em que atuou como diretor de tecnologia da Uber, de 2013 a 2020, foi responsável pelo crescimento da equipe de engenheiros, destacou a empresa, em comunicado. A nomeação será submetida à aprovação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária de 2022.