Energia retorna em todo o País após apagão; causa ainda é desconhecida

BRASÍLIA E SÃO PAULO - Uma falha no sistema elétrico nacional provocou um apagão na manhã desta terça-feira, 15, que afetou todos os Estados do Norte e Nordeste e também parte do Sudeste, Sul e Centro-Oeste, segundo informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). De acordo com o órgão, às 8h31 houve uma falha na interligação da transmissão de energia entre o Norte e o Sudeste, o que provocou a interrupção de fornecimento de 16 mil megawatts de carga. “As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas”, disse o ONS, em nota.

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), “o sistema nacional de energia foi restabelecido, às 14h30, restando ajustes pontuais a serem realizados pelas distribuidoras em algumas cidades”.

No Brasil, a transmissão da energia elétrica se dá majoritariamente por meio do Sistema Interligado Nacional, que conecta todas as regiões, independentemente de onde se encontra a usina que está gerando. Uma falha nessa interconexão pode prejudicar, portanto, todas as regiões.

Trabalho para o retorno do fornecimento de energia já está sendo realizado, segundo o ONS Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, classificou o apagão como um “evento de grande porte”. “O Ministério de Minas e Energia já comunicou a agência e aos demais agentes que instituirá um grupo para analisar e estudar as causas deste evento, que é um evento, sim, de grande porte, que envolve as regiões Norte, Nordeste e algumas áreas da região Sudeste e Centro-Oeste do País”, afirmou durante reunião pública do órgão nesta manhã.

Alcance

A queda de energia foi reportada por várias distribuidoras, em diversos Estados. Segundo o grupo Equatorial, em todos os Estados sob sua concessão (Alagoas, Amapá, Maranhão, Goiás, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul) a normalização foi iniciada logo de manhã. “O grupo segue acompanhando junto ao Operador Nacional do Sistema as providências para o restabelecimento integral das cargas e com equipes técnicas de prontidão em todas as suas bases nos Estados”, informou em nota.

Continua após a publicidade

O grupo informou ainda que, segundo informações preliminares, “houve atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga, que consiste em um mecanismo de proteção da rede para tentar restringir a perda de carga no sistema”.

O grupo CPFL informou que a interrupção de fornecimento de energia elétrica que afetou diversas partes dos País impactou parte dos clientes de suas quatro distribuidoras: CPFL Paulista, Piratininga, Santa Cruz e RGE. A companhia declarou em nota, porém, que a situação já foi normalizada em todas elas e que aguarda mais informações do ONS referente às causas da falha. A RGE também é responsável por cerca de 65% da energia elétrica consumida no Rio Grande do Sul.

Reação no ministério

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou a criação de uma sala de situação por conta da ocorrência na rede de energia elétrica que interrompeu o fornecimento em todas as regiões do País. Foi determinada também a apuração das causas do incidente.