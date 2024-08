Entrevista com Armínio Fraga Economista, ex-presidente do Banco Central

BRASÍLIA - A visão do economista Armínio Fraga sobre a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central é de que ele pode aproveitar a sua proximidade com o governo, especialmente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para reforçar a necessidade do ajuste fiscal no País.

Fraga, que assumiu a principal cadeira do BC em 1999, aos 41 anos - Galípolo tem 42 - entende que o Brasil, naquela época, vivia uma turbulência grande na economia, mas tinha um compromisso firme por parte do presidente Fernando Henrique Cardoso de dar sequência a uma agenda de reformas, como foco no reequilíbrio das contas públicas.

Galípolo, por sua vez, assume com a inflação fora da meta, mas sob controle, mas não tem essa garantia vinda do presidente Lula, o que torna o trabalho do Banco Central mais difícil, especialmente no controle das expectativas.