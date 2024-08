Ata do Copom ‘mais dura’: veja como os economistas avaliaram o documento do Banco Central

A ata da reunião de julho do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada nesta terça-feira, 6, veio mais dura que o comunicado divulgado logo após o encontro, na semana passada. Na avaliação de analistas do mercado financeiro, os diretores do Banco Central estão vendo, agora, que as duas principais condicionantes de inflação - o câmbio e as expectativas do próprio mercado -, estão piores. Por isso, o comitê deixou claro que “não hesitará” em subir os juros se isso se tornar necessário.

O Bradesco avaliou que o comitê foi significativamente mais duro na ata do que no comunicado na última semana. O banco manteve a projeção de Selic em 10,50% até o fim do ano, mas reconhece que, com o cenário mudando rapidamente, o Copom deixou a porta aberta para uma possível alta no juro, caso julgue necessário.

A equipe de pesquisa macroeconômica do Itaú, por sua vez, disse que, caso não haja melhora no câmbio, um ciclo de alta na taxa Selic a partir de setembro "será inevitável". Para eles, a ata mostrou que o colegiado "está pronto" para aumentar o juro básico caso a cotação do real permaneça no nível atual. Ontem, o dólar à vista terminou o pregão em alta de 0,56%, a R$ 5,7414 no mercado à vista, e hoje, por volta das 10h40, recuava 1,16%, a R$ 5,6746. Veja abaixo a avaliação de economistas sobre a ata:

Silvio Campos Neto, Tendências Consultoria

Para o economista-sênior e sócio da Tendências Consultoria, Silvio Campos Neto, a ata da reunião de julho do Copom colocou, agora por parte do próprio Banco Central, a possibilidade de elevação na taxa Selic “na mesa”. Ele cita, especialmente, o parágrafo 25 do documento, em que o colegiado escreveu que seus membros “unanimemente” reforçaram que não hesitarão em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta.

Este, contudo, não é o cenário-base da Tendências hoje, que prevê a manutenção da Selic no atual nível, 10,5%, até 2025.

O economista cita que, além das preocupações com o nível do câmbio e a desancoragem das expectativas de inflação, o Copom apontou na ata que o nível da atividade econômica doméstica está mais aquecido do que o previsto. “É um complicador a mais”, diz o economista.

Em relação ao cenário internacional, Silvio Campos Neto avalia que alguns dados recentes consolidaram a expectativa de desaceleração na economia de países avançados, sobretudo os Estados Unidos. Isso, “em condições normais”, tende a levar ao afrouxamento monetário pelo Federal Reserve (Fed, o BC norte-americano) o que, por sua vez, tende a contribuir para um ciclo de quedas na Selic, detalha o economista.

“Mas para que isso se materialize, é preciso que a variável principal hoje seja afetada, que é o câmbio. Mas a cotação segue muito volátil”, afirma.

Ele aponta que há um ambiente de incerteza muito grande e de aversão ao risco no mundo, ao mesmo tempo que o real enfrenta “questões próprias”, que tem contribuído para sua desvalorização. “Algumas moedas não vão conseguir se beneficiar disso (ciclo de quedas no Fed)”. A projeção da Tendências hoje é de câmbio a R$ 5,50 ao final de 2024.

Laiz Carvalho, BNP Paribas

A ata do Comitê de Política Monetária (Copom) da reunião de julho veio bem mais dura do que o comunicado da semana anterior, que teve um tom mais suave, avalia a economista do BNP Paribas Laiz Carvalho, em comentário. De acordo com a economista, o parágrafo mais importante do comunicado é o 25, em que o BC aponta para dois possíveis cenários dos próximos passos que serão tomados na política monetária. "Por um lado, essa estratégia pode ser de manter a taxa de juros parada por mais tempo, para fazer com que a inflação no horizonte de tempo relevante convirja para os 3% (da meta)", indica Laiz. "Ou, por outro lado, o comitê unanimemente reforçou que não hesitará em elevar a taxa de juros para segurar a convergência da inflação à meta."

Laiz Carvalho, economista do BNP Paribas Foto: Divulgação

Outro fator da ata ressaltado pela economista do BNP Paribas é a observação de que existem discussões dentro do BC sobre o balanço de riscos assimétrico. O mercado já tinha expectativas da alteração do balanço de riscos para assimétrico (com mais fatores de alta para a inflação), no entanto, essa mudança não foi feita ainda. De acordo com a economista, o documento indica que caso os movimentos vistos agora continuem de forma persistente, isso exigirá alguma ação do Banco Central.

Leonardo Costa, ASA Investments

A menção à possibilidade de alta de juros presente no parágrafo 25 da ata da reunião de julho do Copom deixou o documento com um tom mais duro do que o comunicado de semana passada, na avaliação do economista do ASA Leonardo Costa. “O Copom vê no modelo dele que as duas principais condicionantes de inflação, o câmbio e as expectativas, estão piores”, cita Costa. Para ele, caso não haja melhora desses vetores, o Copom deverá elevar a Selic.

“O Comitê, unanimemente, reforçou que não hesitará em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta se julgar apropriado”, escreveu o colegiado na ata. O uso do termo “unanimemente”, acrescenta Costa, ainda serviu para “sanar” um ruído gerado na reunião de maio do comitê, quando a decisão dividida nos votos desagradou o mercado financeiro.

Na avaliação de Costa, o texto da ata, de maneira geral, mostrou o Copom tentando “ganhar tempo”, antes de tomar qualquer decisão. O ASA prevê Selic estável em 10,5% até o final de 2025, mas o viés é de alta.

A Ativa Investimentos manteve a projeção de Selic em 10,50% até o fim deste ano e em 9,25% em 2025.

Stephen Kautz, EQI Asset

O trecho da ata do último encontro do Copom que discorre sobre as estratégias para a trajetória da taxa de juros - entre elas, uma possível elevação na Selic - mostra uma sinalização mais duro, mas, ao mesmo tempo, em linha com o comunicado apresentado pelo Comitê na última semana. A avaliação é do economista-chefe da EQI Asset, Stephan Kautz.

“O Banco Central mostra que está preocupado com a taxa de câmbio, mas ainda não se sabe o impacto final na inflação. Há uma dúvida sobre a persistência desse choque e qual seu efeito líquido. Ele preferiu ganhar tempo”, diz. “Se o efeito for de alta, sinaliza que terá de reagir e a reação é a elevação dos juros.”

A divulgação da ata após momentos de tensão global com possível enfraquecimento da economia norte-americana faz o documento ficar “parcialmente defasado, mas não muito”, na avaliação de Kautz. “O principal canal de transmissão desse imbróglio internacional é a taxa de câmbio, que é que foi ressaltado na ata como principal preocupação”, salienta.

O economista ainda destaca que a ata foi bem escrita e mostrou bastante consistência interna em termos de cenário e sinalização. A EQI Asset elevou recentemente a projeção para o IPCA de 2024, de 4,4% para 4,6%, por fumo, e manteve a estimativa de Selic em 10,50% até o final deste ano. Para 2025, a projeção é de Selic em 9,50% e IPCA em 4,1%.