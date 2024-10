Austrália, a terra das exportações de minério de ferro, enfrenta um ‘julgamento verde’

Por mais de um século, a Austrália supriu a fome mundial por minério de ferro. Vastas extensões do árido vermelho-ferrugem do Outback foram escavadas e entregues ao exterior para fazer o aço que ajudou a transformar outras nações: primeiro os Estados Unidos, depois o Japão e mais recentemente a China, que compra mais de 80% do minério de ferro da Austrália.

PUBLICIDADE Agora, esse comércio está em risco à medida que a economia em declínio da China enxuga sua demanda por materiais de construção. Mas existe uma ameaça maior. Governos ao redor do globo estão começando a reprimir a indústria siderúrgica, que é responsável por cerca de 10% das emissões globais de CO₂.

A Austrália — o maior exportador de minério de ferro do mundo, representando quase 60% do mercado global — tem mais a perder. Isso porque seu minério acontece de ser mal-adaptado para fazer o “aço verde” que o mundo cada vez mais demanda.

Siderúrgica de Whyalla, à noite; cidade siderúrgica espera se tornar um centro de ferro verde, combinando depósitos de minério de ferro, energia renovável abundante e hidrogênio verde de uma usina estatal Foto: Mridula Amin/The Washington Post

Os mineradores de ferro australianos estão tentando se adaptar e manter seu lugar no mercado global. Por décadas, eles têm extraído minério de ferro bruto do solo e exportado para ser transformado em aço. Esse era o modo básico e sujo do mercado.

Mas, à medida que Pequim começa a procurar em outros lugares por minério melhor, os australianos estão olhando para subir a cadeia de valor — e ambiental — usando energia renovável para transformar seu minério em “ferro verde” para exportação.

Empresas e governos estaduais estão avançando com esforços para usar hidrogênio verde — que é feito usando energia solar ou eólica e produz quase zero emissões de carbono, ao contrário do carvão — para permitir que produzam “ferro verde” mais valioso e ecologicamente correto para exportação. Nações que produzem aço, como Japão, Coreia do Sul, Alemanha e China, transformarão esse ferro em aço verde para veículos elétricos, eletrodomésticos, pontes e arranha-céus.

Publicidade

“Há movimentos na Austrália; é apenas uma questão de saber se estão se movendo rápido o suficiente”, disse Simon Nicholas, um analista de aço sediado em Sydney no Instituto de Economia Energética e Análise Financeira, um think tank global.

Uma máquina processa minério de ferro na mina South Middleback Ranges da GFG, perto de Whyalla, no sul da Austrália Foto: Mridula Amin/The Washington Post

Empresas em outras partes do mundo — da Suécia e Canadá ao Brasil e partes da África — estão tentando fazer a mesma mudança.

Na Austrália Ocidental, a Fortescue, uma das maiores mineradoras de ferro do mundo, está testando tecnologia que poderia transformar suas vastas quantidades de minério de baixo grau em ferro verde. E em Queensland, um novo projeto de US$ 2 bilhões visa transformar minério de alto grau em ferro verde para exportação.

Mas é o estado da Austrália do Sul que está mais bem posicionado para essa mudança, disse Nicholas.

O estado tem todos os ingredientes para o ferro verde, de acordo com analistas e oficiais. Embora minere muito menos do que a Austrália Ocidental, a Austrália do Sul é rica em magnetita, um tipo de minério de ferro que, quando processado, é puro o suficiente para fazer ferro verde e aço. Também possui abundante vento e Sol, uma das duas siderúrgicas remanescentes do país e, o que é importante, determinação política.

Funcionário da GFG segura dois tipos de pelotas; à esquerda, as pelotas de ferro que tiveram o oxigênio removido por meio de redução direta estão prontas para a fabricação de aço, e à direita, as pelotas de minério de ferro, que são muito mais pesadas Foto: Mridula Amin/The Washington Post

“Temos a chance de fazer algo especial”, disse o premier da Austrália do Sul, Peter Malinauskas, em uma entrevista. “Podemos construir a prosperidade do estado não às custas de poluir o planeta, mas salvando-o”.

Uma corrida global

Fazer aço é normalmente um negócio sujo. Minério de óxido de ferro é alimentado em fornalhas a carvão, que removem o oxigênio e produzem ferro que pode ser fortalecido em aço. Para cada tonelada de aço, o processo cria cerca de duas toneladas de CO₂.

Publicidade

Mais de 70% do aço do mundo ainda é feito usando a técnica centenária. Mas esforços estão em andamento para limpar a indústria, impulsionados em parte por regulamentações mais rigorosas. A União Europeia imporá taxas sobre aço e outras importações intensivas em carbono a partir de 2026, e os Estados Unidos estão considerando passos similares.

“Não chegamos a zero líquido até 2050 globalmente sem descarbonizar o aço”, disse Malinauskas. “Os mercados estão percebendo isso. Os reguladores estão percebendo isso.”

Uma maneira de limpar a indústria é substituindo as fornalhas a carvão por um processo chamado redução direta, que usa gás natural ou hidrogênio para diminuir as emissões.

Apenas um punhado de países possui tanto o minério de ferro quanto a capacidade de produzir hidrogênio verde.

O hidrogênio verde é feito usando eletricidade renovável para separar a água em hidrogênio e oxigênio. Ao contrário do carvão ou gás natural, o único subproduto da queima de hidrogênio é água. Mas transportá-lo é complicado, o que significa que é melhor usá-lo onde é feito.

Três quartos da energia elétrica do sul da Austrália são provenientes de fontes renováveis, e o ritmo está se aproximando de 100% até 2027 Foto: Mridula Amin/The Washington Post

Isso dá à Austrália — o continente mais ensolarado do mundo — uma vantagem, especialmente a Austrália do Sul.

A Austrália do Sul tornou-se líder em energia renovável na última década: três quartos de sua energia vêm de fontes renováveis, e está a caminho de atingir 100% até 2027.

Publicidade

O estado não tem apenas muito vento e sol. Tem ambos no mesmo lugar, o que significa que geralmente pode contar com pelo menos um para energia. Quarenta por cento de suas casas têm painéis solares e mais de duas dúzias de fazendas de energia eólica ou solar surgiram ao longo de seus golfos ensolarados e varridos pelo vento.

Agora, o estado está se preparando para transformar sua energia renovável em hidrogênio verde com uma planta estatal. A construção começará ainda neste ano na cidade de aço em dificuldades de Whyalla, e está prevista para ser concluída em 2026.

Whyalla planeja usar o hidrogênio para fazer ferro para exportação até 2027. Com a planta envelhecida e seu proprietário multinacional enfrentando problemas financeiros, no entanto, o estado também está cortejando algumas das maiores siderúrgicas do mundo para aproveitar seus recursos naturais e fazer ferro verde.

A Austrália do Sul também tem outro ingrediente principal para o ferro verde: minério de ferro de alta qualidade. O estado tem uma estimativa de 19 bilhões de toneladas de magnetita, cujo magnetismo permite que seja purificado ao nível requerido para redução direta.

Suécia e Canadá também têm ricas jazidas de magnetita. E vários países têm outros tipos de minério adequados para redução direta. Na Guiné, uma das maiores minas do mundo em breve começará a enviar minério de alta qualidade para a China. E, no Brasil, a multinacional Vale está explorando a produção de hidrogênio verde e ferro verde.

Existe também competição dentro da Austrália. Suas maiores mineradoras de ferro, Rio Tinto e BHP, se uniram para estudar como usar a redução direta em suas vastas reservas de hematita de baixo grau.

A Fortescue acredita que já resolveu esse quebra-cabeça. A empresa construiu sua própria planta de hidrogênio verde e está testando um processo único de redução direta para produzir ferro verde no próximo ano.

Publicidade

A tecnologia funciona em laboratório, mas a planta piloto mostrará se é viável em escala, disse o CEO da Fortescue Metals, Dino Otranto. Se for, poderia revolucionar o comércio de minério de ferro, cerca de 97% do qual não é puro o suficiente para a redução direta tradicional. A Fortescue diz que está em negociações para vender até 100 milhões de toneladas de ferro verde para a China nas próximas décadas.

O agora tranquilo centro da cidade de Whyalla ainda reflete seu apogeu como centro siderúrgico e estaleiro nas décadas de 1940, 50 e 60 Foto: Mridula Amin/The Washington Post

Otranto admite que levará anos até que a produção de ferro verde da Fortescue ultrapasse suas exportações de minério. Isso dá a Whyalla e sua siderúrgica envelhecida uma janela de oportunidade.

Uma cidade siderúrgica tem uma segunda chance

A sorte de Whyalla subiu e desceu com a fumaça que saía de seu alto-forno desde 1941. Por três décadas, a cidade prosperou. Mas quando os preços do aço desabaram na metade dos anos 1970, seu estaleiro fechou, a siderúrgica reduziu empregos e a população diminuiu.

Em 2016, a siderúrgica quase fechou de vez quando seu proprietário faliu. O bilionário britânico Sanjeev Gupta e sua empresa, GFG Alliance, compraram a siderúrgica e suas minas de ferro e prometeram gastar até US$ 1 bilhão para modernizá-las.

Mas tanto Gupta quanto sua siderúrgica enfrentaram reveses. A GFG está sob investigação por fraude no Reino Unido, e o alto-forno ficou desativado por vários meses este ano devido a problemas de fornecimento e reparo.

“Há uma combinação de ansiedade, expectativa e incerteza”, disse Eddie Hughes, um ex-operário da siderúrgica que representa a região no parlamento estadual. “Houve muitas promessas. O que queremos ver é a entrega.”

Quando Malinauskas anunciou que a planta de hidrogênio verde seria construída em Whyalla, muitos aqui viram isso como a segunda — e provavelmente última — chance da cidade.

Publicidade

A meia hora de distância de Whyalla, a transição para um futuro mais verde já é visível. Na Mina de South Middleback Ranges da GFG, enormes poços cor de ocre que uma vez continham hematita agora estão vazios, enquanto um massivo poço de magnetita está movimentado e planejado para expansão.

“O hematita para nós está chegando ao fim”, disse Gavin Hobart, que lidera o plano de crescimento e transformação da GFG para Whyalla. “Mas o que a Austrália do Sul tem em abundância é magnetita.”

A magnetita agora compõe um quarto da produção da GFG, e a empresa planeja crescer isso.

A GFG está gastando US$ 1 bilhão para substituir o alto-forno a carvão por um eixo de redução direta e fazer outras atualizações, disse Hobart. O eixo usará gás natural inicialmente e depois a GFG espera usar hidrogênio verde da planta estadual para fazer ferro verde — embora haja desafios significativos pela frente.

Alguns deles são tecnológicos. A empresa diz que suas ambições podem ser limitadas por quanto hidrogênio a planta estadual será capaz de produzir e a que preço.

Outros são mais existenciais. O estado está preocupado que a GFG falhará em se modernizar, ou pior. A queda nos preços do aço e do minério de ferro significa que o negócio de Whyalla agora está perdendo dinheiro, e a mídia local tem relatado que os oficiais buscaram aconselhamento caso ela entre em administração voluntária. (Gupta prometeu superar a recessão e revitalizar a siderúrgica.)

Para muitos em Whyalla, a salvação parece próxima, mas incerta.

Publicidade

“O aço verde é nosso futuro”, disse o prefeito Phill Stone. “Temos que mudar, ou Whyalla morrerá.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.