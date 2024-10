Autonomia financeira do BC: Relator da PEC prevê votação apenas em 2025

Proposta pelo senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), a PEC contou com a contribuição e grande apoio do presidente do BC, Roberto Campos Neto. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no entanto, nunca escondeu que não gostaria de aprovar a peça durante o mandato do indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

A votação da PEC, inclusive, já foi adiada diversas vezes na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), devido a manobras do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). Na mais recente movimentação, de 14 de agosto, Wagner pediu vista do texto após Valério ter promovido mudanças. O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), prometeu que colocaria o texto em pauta na próxima reunião presencial da comissão.