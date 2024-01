Devido à operação-padrão dos servidores do órgão, o Banco Central (BC) terá pelo quarto mês consecutivo um atraso na publicação das notas econômico-financeiras mensais. Os dados referentes a dezembro e ao encerramento de 2023, que deveriam ser divulgados na semana passada e nesta, serão publicados apenas na segunda semana de fevereiro.

Pela primeira vez desde o começo da mobilização dos servidores, a divulgação do Relatório de Mercado Focus também ocorrerá com atraso. O documento, que sempre é divulgado nas manhãs de segunda-feira, será publicado apenas na terça-feira, 30, no horário normal de 8h30.

Em dezembro, os servidores do BC aprovaram o “estado de greve geral” órgão e realizaram uma paralisação de 24h no dia 11 de janeiro. Segundo o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), o movimento teve adesão de mais de 70% da categoria.

Setor externo e dados do crédito

A nota com estatísticas do setor externo será publicada no dia 5 de fevereiro, segunda-feira. Já a nota com os dados de crédito do mês passado passou para o próximo dia 6, terça-feira. E a de estatísticas fiscais do setor público consolidado mudou para o dia 7 de fevereiro. As divulgações ocorrerão no horário tradicional, com a publicação dos dados às 8h30 e entrevista coletiva às 10h30.

Divulgação do boletim Focus foi adiada esta semana em função da mobilização de servidores do Banco Central Foto: ANDRE DUSEK/ESTADAO

PUBLICIDADE Embora o governo tenha autorizado a realização do primeiro concurso para o BC desde 2013, com 100 vagas, os servidores desejam uma reestruturação da carreira. Além do bônus produtividade, os funcionários da autoridade monetária pedem a exigência de ensino superior para o cargo de técnico na autarquia e a alteração de nomenclatura do cargo de analista para auditor.

De acordo com o Sinal, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) sinalizou que uma nova proposta do governo será apresentada na terceira rodada da Mesa Específica de Negociação com a categoria, marcada para o dia 8 de fevereiro.