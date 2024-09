Banco do Brasil concede R$ 4,5 bi para exportação um ano após lançar linha de crédito

Até então, o crédito para exportação era destinado somente aos exportadores diretos. A linha tem juros compatíveis com o mercado internacional, segundo o banco, e isenção de Imposto de Renda e Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF).

“O BB Crédito Exportação atende a uma demanda dos clientes e está alinhado à estratégia do BB, ao olhar para a cadeia produtiva de exportação, e fomentar o crédito com condições competitivas, incentivando uma maior participação de produtos e serviços brasileiros no exterior”, diz em nota o gerente geral da Unidade de Negócios Internacionais do BB, Juliano Marcatto.