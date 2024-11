Banrisul tira o pé do crédito imobiliário e vê carteira parada até 2026

“Operações novas de varejo, de compra e venda de apartamentos, estamos fora e vamos ficar em 2025 e talvez 2026. A poupança está muito escassa e a carteira vai crescer um pouco com o resíduo de operações e depois vai ficar estagnada e até ser reduzida”, disse o vice-presidente, diretor financeiro e de Relações com Investidores do Banrisul, Luiz Gonzaga Veras Mota.

A queda dos recursos aplicados na poupança tem sido um tema nos bancos e no governo, que têm buscado opções para manter os financiamentos. A carteira de crédito imobiliário do Banrisul somava R$ 6,4 bilhões ao final de setembro, 11,1% acima de setembro de 2023, enquanto as concessões de crédito imobiliário caíram 21,1% no mesmo período para R$ 974 milhões.

