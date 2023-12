THE NEW YORK TIMES - Uma boneca Barbie com a semelhança de Wilma Mankiller, a primeira mulher a ser eleita chefe da Nação Cherokee, foi elogiada por indígenas, mas também foi lamentada por suas imprecisões.

Um evento realizado na terça-feira, 5, em Tahlequah, Oklahoma, marcou o aniversário de quando Mankiller se tornou líder em 1985 e celebrou sua boneca Barbie. A Mattel, empresa que produz as bonecas Barbie, anunciou o novo brinquedo no mês passado como parte da série “Mulheres Inspiradoras”, que inclui a conservacionista Dra. Jane Goodall, a jornalista Ida B. Wells e a escritora Maya Angelou.

O lançamento da boneca foi recebido com alguma crítica. A boneca retrata Mankiller, que faleceu em 2010, com cabelos escuros, usando um vestido turquesa e carregando um cesto, uma representação que Chuck Hoskin Jr., chefe principal da Nação Cherokee, disse ser “pensada” e “bem feita”. No entanto, ele observou que alguns na comunidade disseram que o cesto da boneca não era autenticamente Cherokee. Outro problema foi com a embalagem da boneca, que usou o conjunto de símbolos usado para a língua Cherokee para o selo da nação errado, disse Hoskin. Como resultado, a embalagem dizia “Chicken Nation” em vez de “Cherokee Nation”.

“Para alguém que não lê o alfabeto silábico Cherokee, eles não vão perceber”, disse Hoskin. “Para o povo Cherokee para quem Wilma é de tanta importância duradoura e temos um amor duradouro por ela, ver nosso selo incorreto é muito decepcionante porque não teria exigido muito esforço ou pensamento para evitar isso.” A embalagem também identificou o grupo como “Cherokee Nation of Oklahoma”, em vez do nome oficial, Cherokee Nation, usado em todos os tratados com o governo federal.

Wilma Mankiller, que foi chefe dos Cherokee de 1985 a 1995, concentrou grande parte de seu foco em educação, saúde e habitação. Foto: Pat Carter, Arquivo/ AP

“Eu não gosto de culpar ninguém, mas realmente gostaria que pudessem ter acertado na embalagem”, disse Pamela Iron, diretora executiva do American Indian Resource Center, uma amiga próxima de Mankiller. Hoskin soube que a Mattel estava projetando a boneca cerca de seis meses atrás, disse ele, e a Mattel não trabalhou diretamente com a Cherokee Nation antes da revelação. Mas a Mattel foi receptiva à crítica, disse ele.

“Depois que alguns dos problemas foram revelados, tivemos conversas muito boas com a Mattel. E acho que eles responderam internamente de maneira muito pensativa e expressaram algum arrependimento por não nos envolver”, disse Hoskin. Um representante da Mattel disse em um comunicado que a empresa trabalhou em estreita colaboração “ao longo do processo” com o espólio de Mankiller, liderado por seu viúvo, Charlie Soap, para “preservar e celebrar da melhor forma possível seu legado”. A empresa disse também ter colaborado com Kristina Kiehl, uma amiga de Mankiller, para projetar a boneca.

Foto fornecida pela Mattel mostra uma boneca Barbie de Wilma Mankiller, que foi a primeira chefe feminina da Nação Cherokee, de 1985 a 1995. Foto: Mattel via AP

“Eu não faço bonecas. Ainda acredito que ela ficaria bem com as decisões que tomamos sobre este projeto”, disse Soap, que também é cidadão da Nação Cherokee, à plateia no evento em Tahlequah na terça-feira. “Acho que ela provavelmente faria alguns comentários sobre isso, mas acho que ela ficaria satisfeita.”

Nascida em 1945, Mankiller foi chefe da Nação Cherokee de 1985 a 1995, período em que a filiação mais que dobrou. Quando criança, em 1956, sua família foi deslocada de Oklahoma rural para San Francisco como parte de um programa do governo federal para mover famílias indígenas para áreas urbanas - uma mudança que Mankiller descreveu em 1993 como sua própria “trilha das lágrimas”.

Antes de se tornar chefe, Mankiller era conhecida por seu ativismo. Em 1969, ela ajudou manifestantes nativos americanos em uma ocupação de 19 meses de Alcatraz para protestar contra o tratamento do governo dos EUA aos povos indígenas. Ela também trabalhou em vários cargos dentro do governo da Nação Cherokee, eventualmente ascendendo a vice-chefe e depois chefe.

“Quando me candidatei, enfrentei uma oposição incrível simplesmente porque sou mulher”, disse Mankiller à NPR em 1993. Mankiller focou em educação, moradia, cuidados de saúde e direitos das mulheres durante seu mandato, que terminou após uma década devido à sua saúde precária. Em 1998, o presidente Bill Clinton concedeu a ela a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honraria civil da nação.

A Mattel não especificou como abordaria os erros na embalagem, mas um porta-voz disse à Associated Press que a empresa está “discutindo opções”. As imprecisões na embalagem não foram mencionadas durante o evento de terça-feira, que se concentrou nas realizações de Mankiller.

Soap não respondeu a um pedido de comentário, embora tenha se referido obliquamente às reclamações de que a boneca não se parecia o suficiente com Mankiller. “Acho que Wilma acharia engraçado que as pessoas estivessem dedicando tempo para comentar sobre sua semelhança com a boneca Barbie porque Wilma não queria ser comparada a outras pessoas”, disse Soap em seu discurso.

A plateia incluía membros da família de Mankiller e dignitários. Audra Smoke-Conner, amiga de Mankiller, observou na terça-feira que a boneca ainda teria um impacto. “Sou muito grata pelo fato de termos meninas que podem brincar com uma Barbie indígena”, disse Smoke-Conner.