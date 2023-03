Biden promete responsabilizar os culpados ​​por quebras de bancos nos EUA

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden prometeu no domingo, 12, responsabilizar os culpados pela falência dos bancos americanos Silicon Valley Bank (SVB) e Signature Bank. O SVB anunciou a falência na sexta-feira, 10, enquanto reguladores americanos fecharam, no domingo, o Signature Bank.

“Estou fortemente empenhado em responsabilizar totalmente os responsáveis por este desastre e em continuar nossos esforços para fortalecer a supervisão e a regulamentação dos maiores bancos, para que não fiquemos nessa posição novamente”, disse em comunicado Biden.

Com sede em Nova York, o Silicon Valley Bank, conhecido como “o banco das startups”, existia desde 1983. Com 6.567 funcionários, o banco ocupava a 20ª posição no ranking de melhores bancos da revista Forbes. Já o Signature Bank foi fundado em 2000 e tem 1.854 funcionários. Ele ocupa a 73ª posição na mesma lista.

Biden assegurou aos americanos que seus depósitos estão seguros. “O povo americano e as empresas americanas podem confiar que seus depósitos bancários estarão disponíveis quando precisarem deles”, afirmou o presidente.

Biden tranquiliza americanos e promete responsabilizar causadores ​​por falência de bancos Foto: Susan Walsh/AP Photo

O Federal Reserve (Fed), o Departamento do Tesouro dos EUA e o Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) asseguraram, também em nota, que todos os depósitos no Signature Bank serão devolvidos aos clientes, assim como os do SVB.

Os órgãos, no entanto, informam que acionistas e detentores de algumas dívidas não garantidas não serão protegidos, enquanto a alta cúpula da empresa foi retirada do cargo.

“Quaisquer perdas para o Fundo de Seguro de Depósito para apoiar os depositantes não segurados serão recuperadas por uma avaliação especial dos bancos, conforme exigido por lei”, disseram./AFP