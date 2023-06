Bilionário George Soros passa império de US$ 25 bilhões a filho de 37 anos

George Soros, o investidor bilionário que se tornou filantropo, está cedendo o controle de seu império de US$ 25 bilhões - quase R$ 125 bilhões - para um filho mais novo, Alexander Soros, de acordo com uma entrevista exclusiva do herdeiro ao The Wall Street Journal publicada neste domingo, 11. Os negócios de Soros incluem sua organização sem fins lucrativos Open Society Foundations, que atua em mais de 120 países ao redor do mundo e canaliza cerca de US$ 1,5 bilhão anualmente para grupos que apoiam os direitos humanos e promovem o crescimento das democracias em todo o mundo, de acordo com seu site.

O filho de 37 anos, que atende por Alex, disse ao Wall Street Journal que ele é “mais político” do que seu pai de 92 anos, que tem sido um alvo da direita por seu apoio a causas progressistas, como a redução do preconceito racial no sistema de justiça.

Mas ele observou que os dois “pensam da mesma forma”. Alex disse que iria ampliar os objetivos progressistas de seu pai e abraçar causas diferentes, como o direito ao voto e ao aborto, bem como a equidade de gênero. Ele disse que pretende continuar usando a riqueza da família para apoiar os políticos de esquerda dos EUA.

O filantropo bilionário George Soros discursa no Schumpeter Award em Vienna, na Áustria. Foto: REUTERS/Lisi Niesner (21/07/2019)

Alex disse ao Wall Street Journal que se reuniu recentemente com funcionários do governo Biden, o líder da maioria no Senado americano, Chuck Schumer, e chefes de estado, incluindo o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, para pressionar por questões ligadas à fundação.

Em dezembro, o conselho da Open Society Foundations, conhecida como OSF, elegeu Alex como presidente, sucedendo seu pai. O jornal também informou que Alex agora dirige a atividade política como presidente do “super PAC”, uma modalidade de comitê de financiamento de campanha americano, de Soros.

O Wall Street Journal informou que o jovem Soros é o único membro da família no comitê de investimentos que supervisiona o Soros Fund Management, que administra o dinheiro da fundação e da família. Durante a entrevista ao jornal, Alex expressou preocupação com o retorno do ex-presidente Donald Trump à Casa Branca e deu a entender que a organização de Soros desempenharia um papel financeiro fundamental na corrida presidencial de 2024.

Continua após a publicidade

“Eu adoraria deixar o dinheiro de fora da política, mas enquanto o outro lado estiver fazendo isso, teremos que fazer também”, disse ele na entrevista. Alex é o mais velho de dois filhos do casamento de Soros com sua segunda esposa, Susan Weber, de acordo com o Wall Street Journal. O filho mais velho de Soros é Jonathan Soros, de 52 anos, advogado com formação em finanças e fruto do primeiro casamento do bilionário. Acreditava-se que ele seria o sucessor até “um desentendimento e uma mudança de opinião”, de acordo com o jornal. / AFP