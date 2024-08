BC britânico corta taxa de juros após um ano, com inflação em desaceleração

As projeções do banco indicam que o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido crescerá 1,25% em 2024 e 1% em 2025, segundo atualização de projeções divulgada nesta quinta-feira. O BC inglês também prevê que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) britânico irá desacelerar para 1,7% até o segundo trimestre de 2026 e 1,5% até o segundo trimestre de 2027. Em junho, a taxa anual do CPI ficou em 2%, em linha com a meta de inflação do BoE.

Após a reunião, o presidente do BoE, Andrew Bailey, afirmou que a trajetória da inflação britânica ainda é consistente com uma queda ao longo do tempo, mas apontou que é necessário garantir que a “persistência será retirada do sistema”. Em coletiva de imprensa, Bailey e outros dirigentes do BC britânico reiteraram que o nível restritivo da política monetária deve ser mantido até que as pressões inflacionárias sejam eliminadas.