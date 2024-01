Bolsa exclui Gol de todos os seus índices devido a pedido de recuperação judicial nos EUA

A bolsa de valores brasileira (B3) informou que excluirá as ações da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, negociadas sob o ticker GOLL4, de todos os seus índices. A decisão se deve ao pedido de recuperação judicial feito pela companhia por meio do Chapter 11, no Tribunal de Falências dos Estados Unidos, bem como das demais repercussões no mercado.

PUBLICIDADE A Gol terá seus títulos excluídos dos índices IBOV, IBRA, IBXX, ICO2, IDVR, IGCT, IGCX, ITAG, IVBX e SMLL ao seu preço de fechamento após o encerramento do pregão regular de terça-feira, 30, sendo sua participação redistribuída proporcionalmente aos demais integrantes da carteira com o pertinente ajuste nos redutores. Com isso, a “GOLL4″ segue negociada normalmente, mas passa a ser listada na B3 sob o título de “Outras Condições”.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Gol pediu recuperação judicial nos EUA na última semana Foto: MARCOS DE PAULA/ESTADÃO

No pregão desta segunda-feira, o papel registrou queda de 33,61% e com cotação a R$ 3,93. Com essa desvalorização, perdeu R$ 674 milhões de valor de mercado (market cap), passando a valer R$ 1.323.758,00.