Bolsas da Europa caem fortemente sob impacto de perdas em bancos

As bolsas europeias caem fortemente na manhã desta segunda-feira, 13, à medida que ações de bancos continuam a mostrar grandes perdas na região, mesmo após autoridades se mobilizarem para limitar o impacto da falência do americano Silicon Valley Bank (SVB).

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caia 2,47%, a 442,53 pontos. O subíndice de bancos, isoladamente, sofria perda de 5,8%.

Em Zurique, a ação do Credit Suisse despencava quase 12%, após renovar mínima histórica, enquanto a do Deutsche Bank caía 7% em Frankfurt, a do BNP Paribas recuava 5,8% em Paris e a do HSBC registrava baixa de 3,3% em Londres.

O mau humor prevalece na Europa, apesar de reguladores nos EUA terem revelado planos no domingo para garantir os depósitos de clientes do SVB e evitar uma crise sistêmica no setor bancário, e de o HSBC anunciar a compra do braço britânico do SVB pelo valor simbólico de uma libra, em acordo intermediado pelo governo do Reino Unido e pelo Banco da Inglaterra (BoE).

Reguladores americanos revelaram planos para garantir depósitos de clientes do SVB e evitar uma crise sistêmica no setor bancário. Foto: Jeffrey Dastin/Reuters

Esvaziada, a agenda desta segunda traz de mais relevante apenas uma reunião do Eurogrupo, que é formado por ministros de Finanças da zona do euro.

Às 6h59 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 2,23%, a de Paris recuava 2,65% e a de Frankfurt cedia 2,67%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 4,34%, 3,75% e 2,65%, respectivamente.