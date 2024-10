Bracell tem metas arrojadas de conservação ambiental

A Bracell, companhia líder na produção de celulose solúvel, segue evoluindo com o Compromisso Um-Para-Um, no qual se compromete a colaborar para a conservação de um hectare de vegetação nativa para cada hectare de eucalipto plantado. A iniciativa, que já atingiu 92% da meta de 230 mil hectares de áreas nativas para 2025, protege áreas nos biomas Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, nos estados de São Paulo, Bahia e Mato Grosso do Sul.

O resultado é um apoio efetivo na proteção e restauração florestal, conservação e salvaguarda do patrimônio natural. Isso inclui a proteção de espécies da fauna e da flora, a preservação dos recursos hídricos e o sequestro e estoque de carbono nas florestas conservadas. Entre as ações realizadas pela companhia estão o treinamento de equipes, a instalação de torres de observação, o monitoramento da biodiversidade, a melhoria da infraestrutura e a inovação tecnológica, como a adoção de recursos com imagens de satélite.

O Compromisso Um para Um está integrado ao plano Bracell 2030, lançado em outubro do ano passado, que consiste em um conjunto de estratégias de longo prazo fundamentadas em quatro pilares: clima, biodiversidade, produção sustentável de celulose, e pessoas e diversidade. O plano envolve 14 grandes metas, cada uma delas com indicadores que deverão ser alcançados até o final da década. “A ambição da Bracell foi construir um sistema de metas avançadas, bem acima da média do mercado”, diz o vice-presidente de sustentabilidade da companhia, Marcio Nappo.

Além disso, o plano inclui uma série de outros objetivos, como apoiar dez projetos científicos desenvolvidos por centros de pesquisas regionais, dobrar o número de áreas da empresa autorizadas por órgãos ambientais para a soltura de animais silvestres e aprimorar a metodologia de monitoramento da vida silvestre nas áreas da companhia. Recentemente, a Bracell também ratificou um novo acordo para conservar florestas públicas no Mato Grosso do Sul, incluindo regiões do Pantanal, que enfrentam desafios com os incêndios florestais. Todas essas ações se alinham às premissas indicadas pelo slogan da Bracell: “Fazer a diferença em cada detalhe”.