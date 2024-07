O Brasil tem dois aeroportos entre os 10 melhores do mundo em 2024, segundo o ranking internacional AirHelp Score 2024. O primeiro brasileiro a aparecer na lista é o Aeroporto Internacional de Brasília, no Distrito Federal, em 5º lugar; o Aeroporto Internacional de Belém, no Pará, está em na 9ª posição.

O levantamento para o ranking analisou 239 aeroportos no mundo, que foram avaliados por 17,5 mil usuários de 64 países. Os dados são referentes a de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2024. Três categorias são avaliadas: pontualidade dos voos, opinião dos clientes quanto à qualidade dos serviços oferecidos (equipe do aeroporto, tempo de espera, acessibilidade e limpeza) e qualidade das lojas e restaurantes.

Aeroporto Internacional de Brasília está entre os melhores do mundo, segundo ranking Foto: Aeroporto de Brasília/bsb.aero

PUBLICIDADE O Aeroporto Internacional de Brasília teve nota 8,6 para pontualidade dos voos, 8 para qualidade do serviço e 7,9 para qualidade de alimentação e lojas, alcançando 8,32 como nota final. Já o Aeroporto Internacional de Belém obteve 8,3 para pontualidade dos voos, 8,1 para qualidade do serviço e 8,3 para qualidade de alimentação e lojas, tendo 8,26 como nota final.

Neste ano, dois aeroportos brasileiros deixaram de configurar no top 10, em comparação com o mesmo ranking do ano passado. Na edição de 2023, os aeroportos internacionais de Recife e de Belo Horizonte estavam no 2º e 8º lugar, respectivamente. O aeroporto de Brasília havia ficado em 4º e o de Belém em 7º.

Os dois brasileiros que perderam suas colocações ainda aparecem entre os 20 melhores aeroportos do mundo: o Aeroporto Internacional de Recife/Guararapes na 14ª colocação, e o Aeroporto Internacional Belo Horizonte/Tancredo Neves, no 19º lugar.

Outros aeroportos do País aparecem no ranking: Salgado Filho/Porto Alegre (26º); Santos Dumont/Rio de Janeiro (40º); Afonso Pena/Curitiba (46°); Congonhas/São Paulo (57º); Guarulhos (59°); Viracopos/Campinas (62º); Hercílio Luz/Florianópolis (65°) e Galeão/Rio de Janeiro (67°).

O Aeroporto de Hamad, no Catar, foi o primeiro colocado no ranking, seguido do Aeroporto da Cidade do Cabo, na África do Sul, em segundo lugar. O Aeroporto Chubu Centrair, no Japão, ficou em 3º lugar. Confira abaixo o ranking completo.

Confira o 10 melhores aeroportos do mundo em 2024, segundo a AirHelp