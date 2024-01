O primeiro navio cargueiro da fabricante chinesa de carros elétricos BYD, capaz de transportar 7 mil automóveis, partiu pela primeira vez a caminho da Europa, após fazer uma parada no porto chinês de Yantai e em breve em Shenzhen, local de sede da BYD, onde receberá mais uma carga. As informações são de reportagem da Bloomberg.

O navio é gerenciado pela Zodiac Maritime Ltd. e está sendo alugado pela BYD, de acordo com uma postagem no WeChat da China International Marine Containers Group Co., que construiu a embarcação.

Rebocadores puxam o BYD Ro-Ro Explorer No.1 para fora do estaleiro durante a entrega no leste da China, em janeiro de 2024. Foto: Chinatopix via AP

A BYD conquistou recentemente o seu mercado interno e se tornou a marca de carros mais vendida na China. Agora, o foco está na expansão para o exterior. No quarto trimestre de 2023, a fabricante conquistou o título de maior fabricante de veículos elétricos do mundo, superando a Tesla de Elon Musk.

A China International Marine Containers Group afirmou que o BYD Explorer No. 1 é o primeiro navio de carga feito por um estaleiro chinês com o propósito de exportar carros chineses, segundo a Bloomberg. No navio, há dois tanques para armazenar gás natural liquefeito, que será usado como combustível principal para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.