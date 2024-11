A partir desta sexta-feira, 1º, os interessados em financiar imóveis pela Caixa Econômica Federal serão obrigados a pagar uma entrada maior e financiar um percentual mais baixo do imóvel. Isso porque o banco aumentou as restrições para a concessão de crédito pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), que financia imóveis com recursos da caderneta de poupança.

A principal mudança impactará aqueles que querem financiar pelo sistema de amortização constante (SAC), em que a prestação cai ao longo do tempo. Antes, a Caixa exigia um valor de entrada de 20%, índice que passou a ser de 30% a partir desta sexta-feira. Pelo sistema Price, com parcelas fixas, o valor era de 30% e agora é de 50%.

Novas regras se aplicam a futuros financiamentos e não envolvem os empreendimentos financiados pelo banco, que continuam com as regras antigas. Foto: Caixa Econômica Federal/Reprodução

Além disso, a Caixa criou um teto de avaliação dos imóveis pelo SBPE, que passa a ser agora de R$ 1,5 milhão em todas as modalidades do sistema. Até então, os juros mais baixos, pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), eram restritos a imóveis de R$ 1,5 milhão, enquanto as linhas do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) não tinham teto de valor de imóvel. O banco informou que essas medidas se aplicam a futuros financiamentos e não envolvem os empreendimentos financiados pelo banco, que continuam com as regras antigas.

Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que a carteira de crédito habitacional deve superar o orçamento aprovado para 2024. Até setembro, a Caixa concedeu R$ 175 bilhões de crédito imobiliário, alta de 28,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram 627 mil financiamentos de imóveis. No SBPE, o banco concedeu R$ 63,5 bilhões nos nove primeiros meses do ano. Veja a seguir perguntas e respostas sobre o tema.

O que mudou?

A Caixa Econômica Federal ajustou as condições para financiamento de imóveis pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), alterando a entrada necessária e o percentual financiável do valor do imóvel.

Como ficaram os percentuais?

Antes, a Caixa exigia um valor de entrada de 20%, índice que passou a ser de 30% a partir desta sexta-feira. Pelo sistema Price, com parcelas fixas, o valor era de 30% e agora é de 50%.

Vale também para imóveis já financiados pelo banco?

Não. O banco informou que essas medidas se aplicam a futuros financiamentos e não envolvem os empreendimentos financiados pelo banco, que continuam com as regras antigas.

Qual foi a justificativa para a mudança?

A alteração foi motivada pela necessidade de adequar a oferta de crédito habitacional ao orçamento aprovado para 2024, diante do aumento significativo na concessão de crédito imobiliário e do maior volume de saques na caderneta de poupança, disse o banco. Até setembro, a Caixa concedeu R$ 175 bilhões de crédito imobiliário, alta de 28,6% em relação ao mesmo período do ano passado. / COM AGÊNCIA BRASIL