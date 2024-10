Cidade fantasma de US$ 100 bi na Malásia é reflexo da crise imobiliária da China

Foi um projeto imobiliário audacioso realizado há uma década por uma incorporadora chinesa: uma cidade de US$ 100 bilhões na Malásia, construída sobre areia e mangues arbustivos e vendida como um luxuoso “paraíso dos sonhos” para a classe média da China.

Muitos dos moradores de Forest City hoje são transitórios - os zeladores do terreno que varrem as ruas vazias e recolhem o lixo, aparam as sebes (cerca-viva) e regam as plantas. "Vejo tantos rostos novos", disse Thana Selvi, que trabalha na KK Supermart, uma loja de conveniência bem iluminada que se destaca entre os espaços vazios, em sua maioria com tábuas, no nível da rua. Ela aluga um quarto em um apartamento acima da loja, mês a mês, por US$ 118 (R$ 672).

À distância, as fileiras de arranha-céus de Forest City se erguem sobre o Estreito de Johor, entre Cingapura e Malásia, como um monumento aos triunfos econômicos da China. De perto, as ruas são tranquilas, a maioria dos apartamentos é escura e grandes lajes de pedra demarcam a floresta exuberante da “terra a ser desenvolvida”.

Forest City fica em uma das quatro ilhas artificiais planejadas na ponta sul da Malásia Foto: Amrita Chandradas/NYT

A gigantesca incorporadora imobiliária chinesa Country Garden sonhou com Forest City como uma “cidade verde futurista”, abrangendo 12 milhas quadradas (31 km²) e quatro ilhas artificiais. Deveria haver 700 mil apartamentos, mas apenas uma ilha, com 26 mil unidades em várias dezenas de torres, foi construída.

Desde que o Country Garden deixou de pagar sua dívida no ano passado, tornou-se um emblema dos excessos do boom imobiliário da China, um caloteiro corporativo incapaz de pagar suas contas ou construir os apartamentos que prometeu. Centenas de milhares de compradores de casas e projetos como o Forest City estão no limbo. Os credores que estão processando o Country Garden em Hong Kong podem acabar confiscando o Forest City.

Com poucos moradores e um futuro incerto, Forest City agora serve como uma tela em branco. Ela foi usada como cenário para os reality shows “The Mole” na Netflix e “Battle Trip” na televisão sul-coreana. Um investidor em criptomoedas, Balaji Srinivasan, recentemente começou a usar um espaço em Forest City para uma escola temporária de tecnologia.

O interior da galeria de vendas de Forest City apresenta uma maquete que inclui torres de apartamentos ainda não construídas Foto: Amrita Chandradas/NYT

Os planos para Forest City incluíam lojas duty-free e de luxo, mas a maioria dessas lojas está vazia Foto: Amrita Chandradas/NYT

Mas o Country Garden está mantendo suas ambições. “O projeto de Forest City não mudará”, disse a empresa em uma declaração ao The New York Times. “O desenvolvimento e a construção razoáveis serão realizados de acordo com a demanda.”

Durante anos, a Country Garden se empanturrou de dinheiro barato para sustentar uma estratégia de construir que caracterizou o frenesi imobiliário da China. Quando tentou levar esse modelo para o exterior, correndo atrás do dinheiro que estava saindo da China, teve problemas.

Em 2014, assim que os caminhões começaram a despejar areia na grama do mar para construir o terreno, o projeto saiu dos trilhos. A construção foi interrompida por meses para avaliar o impacto ambiental de Forest City depois que as autoridades de Cingapura - a poucos quilômetros de distância, do outro lado do estreito - manifestaram suas preocupações. Dois anos depois, a China, temendo o colapso de sua moeda porque o dinheiro estava saindo do país, impediu que seus cidadãos comprassem propriedades na Malásia e em outras nações.

As autoridades locais da Malásia, que têm uma participação financeira de 40% na Forest City, tentaram reavivar o interesse no projeto. Elas prometeram transformá-lo em uma zona financeira especial e, no mês passado, reduziram todos os impostos sobre os chamados escritórios familiares de investidores ultra-ricos.

No entanto, por toda parte, havia sinais de que o Country Garden havia calculado mal a demanda. Em uma viagem a Forest City no início de setembro, a torre de escritórios no centro do complexo, onde as autoridades locais agora esperam que os gerentes financeiros abram escritórios, estava trancada com correntes e vigiada por guardas. À noite, o prédio quase não era visível, exceto por um letreiro de LED verde quebrado, que piscava ocasionalmente, empoleirado no topo. Nos blocos de apartamentos próximos, andares inteiros estavam às escuras. As lojas do shopping, antes destinadas ao varejo de luxo e às compras duty-free, estavam acorrentadas - algumas estavam cheias de madeira podre e materiais de construção. Os únicos clientes em uma noite eram três mulheres andando em dinossauros motorizados de plástico que se iluminavam ao som de “Last Friday Night”, de Katy Perry.

“O Country Garden estava aproveitando a onda em vez de pensar na oportunidade de criar uma cidade”, disse Michael Grove, um arquiteto paisagista da empresa de design Sasaki que foi contratado, juntamente com consultores da McKinsey, para ajudar a tornar os planos do desenvolvedor mais viáveis do ponto de vista econômico e ambiental no final de 2014.

“Eles estavam fazendo a construção na hora”, disse Grove.

Famílias de comunidades próximas levam seus filhos depois do trabalho para brincar no modesto parque aquático de Forest City Foto: Amrita Chandradas/NYT

Apenas alguns apartamentos são iluminados à noite Foto: Amrita Chandradas/NYT

Se alguma empresa poderia ter realizado o Forest City, teria sido a Country Garden. Outrora uma das incorporadoras mais prolíficas da China, ela se gabava de seu "rápido desenvolvimento e vendas". Para Forest City, ela espalhou anúncios em Pequim, Xangai, Guangzhou e outras cidades. Ela levou compradores chineses interessados para ver apartamentos modelo. Os agentes imobiliários falaram sobre a possibilidade de obter vistos especiais e um caminho para a cidadania malaia. Na China, onde há poucos lugares para investir a poupança além do setor imobiliário, Forest City foi apresentada como uma oportunidade difícil de perder. Su Mu estava morando em Xangai em 2016 quando a Country Garden lhe ofereceu uma viagem gratuita para Forest City. Ele achou o ar limpo e a paisagem agradável. Ele havia investido em propriedades na China, então comprou um lugar em Forest City por cerca de US$ 151 mil (R$ 860 mil). "Os preços aqui não eram caros em comparação com os da China", disse Mu, que recentemente decidiu se mudar para Forest City em tempo integral. "Tenho agora 40 anos e quero mudar para um novo ambiente e começar de novo." Ele reconhece que não há muitas pessoas em seu prédio. "Não foi muito bom no começo, parecia distante e remoto." Enquanto o sol se punha na praia de areia branca de Forest City, várias famílias de comunidades próximas trouxeram seus filhos para brincar no modesto parque aquático de Forest City.

Um casal chinês tirou fotos em uma longa escultura chamada “Stairway to Heaven” (Escada para o céu) que se estendia até o céu. Eles disseram que compraram um apartamento em 2016 e viajam de uma cidade costeira em Zhejiang para Forest City uma vez por ano para passar férias.

A maioria dos proprietários em Forest City parece alugar seus apartamentos e morar na China. Em toda a China, tantas incorporadoras faliram que um grande número de compradores de imóveis ficou sem os apartamentos pelos quais haviam pago. Algumas pessoas que têm unidades em Forest City, falando em um grupo privado na mídia social chinesa, recentemente expressaram alívio por seus apartamentos terem sido construídos.

A Country Garden disse que 80% de seus apartamentos foram vendidos a compradores de mais de 20 países. A incorporadora se recusou a dizer quantas pessoas estavam morando em Forest City atualmente.

Mas em uma viagem no mês passado, o Forest City parecia abandonado. A maioria das pessoas no local eram turistas chineses, proprietários de restaurantes e lojas e uma equipe de paisagistas, faxineiros e seguranças da Indonésia, Nepal, Paquistão e Bangladesh que trabalhavam incansavelmente para manter as coisas funcionando. No início da manhã, antes do sol quente, alguns dos trabalhadores descansavam nas varandas dos apartamentos de Forest City, com seus panos de limpeza e sarongues pendurados para secar.

No nível da rua, dois empresários chineses, usando um aplicativo de tradução em seus telefones, tentavam recrutar trabalhadores de Bangladesh para fazer algum trabalho.

Perto dali, um grupo de seguranças nepaleses estava em uma fila perfeita para cumprimentar o gerente de Forest City.

Fora da cidade, ao longo de uma rodovia construída pelo Country Garden que levava à ponte que liga a cidade a Cingapura, paisagistas com camisas verdes e chapéus de sol ocasionais se debruçavam sobre sebes ou tiravam folhas da rua.