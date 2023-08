Como o calor recorde e os incêndios estão afetando o turismo na Europa

Rodes, Grécia – À medida que as chamas se aproximavam, turistas em um hotel à beira-mar na ilha grega de Rodes coletavam baldes de água da piscina e toalhas molhadas ou corriam para ajudar funcionários e vizinhos a extinguir um dos incêndios florestais que ameaçavam cidades na região do mar Mediterrâneo durante as recentes ondas de calor.

Graças ao rápido trabalho em equipe, “quando os bombeiros chegaram, quase todo o fogo havia sido apagado”, disse a turista britânica Elena Korosteleva, que estava de férias no Lindos Memories Hotel.

No dia seguinte, alguns turistas nervosos interromperam suas férias, mas a maioria permaneceu no spa, que não foi danificado pelo incêndio.

A ilha grega, conhecida por suas praias deslumbrantes e ruínas antigas, está lambendo as feridas causadas por 11 dias de incêndios devastadores em julho. Após a evacuação de milhares de pessoas na alta temporada do turismo, Rodes avalia como a crise afetará o vital setor do turismo, do qual depende praticamente toda a economia da ilha e 20% da Grécia.

O mesmo acontece com outros destinos do Mediterrâneo, como Itália e Espanha, onde o setor do turismo também sofre com os estragos do calor e das chamas. As chamas devoraram coletivamente 1.350 quilômetros quadrados (520 milhas quadradas) e afetaram 120 mil pessoas na Grécia, Itália, Argélia e Tunísia, segundo estimativas da União Europeia. Na Grécia, estão previstos dias de calor ainda mais intensos nos próximos dias.

Rosa María López, prefeita da cidade de Villardeciervos, Rosa María Lopez, em uma parte do noroeste da Espanha devastada por incêndios no verão passado, disse que os visitantes continuam chegando.

Incêndio na ilha de La Palma, no arquipélago das Canárias, pertencente à Espanha Foto: Luis G. Moreira / EFE

“O turismo sofrerá um pouco nos próximos anos, gostemos ou não”, disse. “Nos caminhos não há árvores, e é muito triste ver… Mas os turistas valorizam a zona apesar de tudo. Teremos de nos adaptar.”

Os incêndios assustaram os turistas das áreas mais atingidas da Grécia e da Itália. Houve cancelamentos maciços de voos para Rodes e a tendência é semelhante na Sicília, disse Olivier Ponti, vice-presidente da ForwardKeys, uma empresa de dados de viagens que tem acesso a informações sobre vendas de passagens aéreas.

A Itália foi muito mais afetada do que a Grécia. Os incêndios “atrasaram as reservas para muitos destinos italianos, mesmo para lugares que não estão próximos dos incêndios”, disse Ponti. Foi o que aconteceu em Roma na última semana de julho.

Deixando as chamas de lado, o calor do verão intensificado pelas mudanças climáticas detém muitos viajantes.

Os hoteleiros de Benidorm, um balneário no sudeste da Espanha, preferido pelos turistas britânicos e escandinavos, estão preocupados.

Incêndios florestais na Grécia em anos anteriores puderam ser vistos até do espaço Foto: Reuters

“Se as ondas de calor se repetirem em todos os verões, o impacto na nossa economia será significativo”, disse Antonio Mayor, presidente da associação hoteleira e turística da região de Valência, onde fica Benidorm. “A nossa atividade é centrada nos três meses de verão.”

Isso significa que os turistas podem ir para o norte, para a Escandinávia ou o Reino Unido.

“Não se espera que as temperaturas recordes em países europeus como Grécia, Itália e Espanha diminuam em agosto, então uma estadia no norte da Europa pode ser considerada uma opção muito mais segura”, disse Tim Hentschel, CEO da plataforma de reservas digitais HotelPlanner.

A Organização Meteorológica Mundial e o Serviço Europeu de Mudanças Climáticas Copernicus estimam que julho foi o mês mais quente já registrado no hemisfério norte. Os registros anunciam novas mudanças à medida que o planeta esquenta, dizem os cientistas, com mais inundações, incêndios mais persistentes e eventos climáticos extremos ameaçando a vida das pessoas.

É por isso que a empresa de tecnologia norte-americana Sensible Weather criou um seguro que compensaria as pessoas cujas férias foram arruinadas pelo calor extremo.

Ele ofereceu “seguro climático” para agências de turismo no Reino Unido, França e Estados Unidos, o que compensaria os viajantes se chuvas prolongadas arruinassem suas férias na praia ou a falta de neve atrapalhasse seus planos de esqui.

A Sensible Weather adicionará uma opção de cobertura de calor em breve, “antecipando o próximo verão”, disse o fundador Nick Cavanaugh. “As pessoas me perguntam mais sobre isso porque pensam mais nessas coisas.”

Embora as pessoas divirjam sobre quanto calor é calor excessivo, “na versão mais simples, se fosse 42ºC por três horas no meio do dia e você não pudesse sair para fazer suas atividades, poderíamos devolver um pouco do seu dinheiro”, disse ele.

Cancelamentos em massa

Rodes previa um aumento de 8% a 10% na chegada de estrangeiros em comparação com o extraordinário ano de 2022, quando 2,6 milhões de pessoas chegaram à ilha grega, principalmente da Grã-Bretanha e da Alemanha. Mas, após os incêndios, os cancelamentos na última semana de julho excederam as reservas da mesma semana em 2019, disse Ponti, da ForwardKeys.

Manolis Markopoulos, chefe da associação hoteleira de Rodes, espera que a recuperação nas chegadas às partes da ilha não afetadas pelas chamas ajude a salvar parte do aumento que era projetado para este ano.

“Todos os dias vemos mais chegadas”, disse ele. “Acho que de 8 a 10 de agosto estaremos de volta ao normal em todos esses resorts”, que representam cerca de 90% dos 220 mil leitos da ilha.

Nas áreas danificadas, “alguns agentes turísticos corajosos decidiram trazer clientes no próximo fim de semana”, disse Markopoulos. “Essas áreas têm um longo caminho a percorrer antes de voltar ao normal, mas não cobrem nem 10% da capacidade total” da ilha.

As novas reservas para Rodes foram afetadas, caindo 76% na semana de 17 de julho, quando começaram os incêndios, em relação à semana anterior. Para a Grécia como um todo, elas caíram 10%, disse Ponti.

Enquanto algumas agências de viagens britânicas cancelavam brevemente voos e feriados para Rodes – e reembolsavam as pessoas que haviam feito reservas em áreas afetadas pelos incêndios –, outras companhias aéreas de baixo custo continuaram a oferecer passagens e relataram números normais, disse Hentschel, da HotelPlanner.

Na Alemanha, a agência líder TUI está mais uma vez oferecendo férias para todas as partes de Rodes após um intervalo.

“Causaríamos mais danos ao povo de Rodes se não houvesse mais turistas após os incêndios florestais”, disse o CEO da TUI, Sebastian Ebel, à agência de notícias alemã DPA.

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, ofereceu um incentivo adicional: falando no programa de televisão “Good Morning Britain”, ele prometeu às pessoas cujas férias foram arruinadas pelos incêndios uma semana livre na próxima primavera ou outono.

Korosteleva defende que as chamas devem servir de estímulo para agir contra as mudanças climáticas.

“Eles conscientizam as pessoas sobre o que fizemos com o planeta e que essa mudança pode não ser reversível. Portanto, não se trata apenas de turismo”, disse Korosteleva, diretor do Instituto para o Desenvolvimento Sustentável Global da Universidade de Warwick. “Acho que realmente mostra que você precisa começar a atuar agora.” /AP