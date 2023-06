Carro popular: confira quando vai baixar o preço e quais são os descontos

O governo Lula lançou, na segunda-feira, 5, um programa para baratear os preços de carros populares, caminhões e ônibus e estimular o aumento do crédito e o crescimento da economia brasileira.

Os descontos nos preços -na forma de bônus- serão concedidos até a demanda chegar ao limite máximo do custo do programa: R$ 300 milhões para ônibus, R$ 500 milhões para carros e R$ 700 milhões para caminhões.

Governo anuncia detalhes sobre programa de descontos para carros populares Foto: Felipe Rau/Estadão

Confira as principais perguntas e respostas sobre o programa para carros populares.

O que é considerado um carro popular?

Os descontos do programa serão aplicados a veículos com valor de mercado de até R$ 120 mil.

Continua após a publicidade

Quais são as marcas dos carros populares que entram no programa?

A lista dos modelos que entram no programa sairá em até seis dias. As empresas precisam informar, após a consulta, quais modelos entrarão.

Renault, Volkswagen, Hyundai e Fiat já anunciaram campanhas voltadas ao programa.

Quando vai baixar o preço dos carros populares?

A medida provisória, publicada na segunda-feira, 5, tem efeito imediato. Nesta terça-feira, algumas montadoras já começaram a anunciar reduções de preço.

As vendas de carros com desconto serão exclusivas para pessoas físicas nos primeiros 15 dias a partir da publicação da medida provisória. O prazo pode ser prorrogado por até 60 dias. Depois disso, as empresas também poderão se beneficiar do programa.

Enquanto o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o programa será encerrado quando o crédito acabar, o vice-presidente Geraldo Alckmin fez questão de ressaltar que a medida seria transitória por quatro meses, mas até que “caia a taxa de juros”.

Continua após a publicidade

Quais são os descontos?

O desconto para carros de passeio vai variar de R$ 2 mil a R$ 8 mil, como revelou o Estadão na sexta-feira, 2, e entre R$ 33,6 mil e R$ 99,4 mil para ônibus e caminhões.

Quais são os preços dos carros populares com desconto?

As montadoras ainda estão anunciando os novos preços. Até o começo da tarde de terça-feira, 6, a Renault já havia anunciado um desconto de R$ 10 mil no Kwid Zen zero, que pode ser adquirido por R$ 58.990.

Na Hyundai, o Novo HB20 Sense 1.0 é anunciado de R$ 82.290 por R$ 74.290.

A Volkswagen anunciou o Novo Polo 1.0 de R$ 82.290 por R$ 74.990. A maioria dos outros carros da marca aparecem sem os preços no site oficial, mas é possível mostrar interesse nos modelos para receber as novas informações de descontos.