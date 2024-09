Veículos elétricos chineses podem ser usados para espionagem, diz instituto britânico

Os veículos elétricos chineses representam um risco para Pequim ganhar influência sobre governos rivais, alerta um novo relatório.

PUBLICIDADE O think tank China Strategic Risks Institute (CSRI) publicou uma análise chamada “Under-Pricing Chinese EV risks in the UK” que chegou a conclusões muito semelhantes às do governo Biden no início deste ano: Os carros da China representam uma ameaça à segurança nacional. O CSRI disse que os fabricantes chineses dominam o mercado de Módulos de Internet das Coisas para Celular (CIMS). Esses dispositivos incorporados transmitem informações por meio de sinais de rádio para e de fontes externas.

Quando um veículo elétrico obtém informações de trânsito ao vivo de semáforos inteligentes, procura dados sobre o ponto de recarga mais próximo ou recebe uma atualização de software, ele o faz por meio desses CIMs.

Há preocupação de uma interferência remota nos carros exportados pela China Foto: AU USAnakul+/Adobe Stock

O problema é que eles apresentam uma vulnerabilidade inerente à segurança cibernética, pois podem ser acessados e operados remotamente.

“A (República Popular da China) tem um longo histórico de dependência da cadeia de suprimentos como arma para coagir economicamente os parceiros”, diz o documento, defendendo que o Reino Unido siga os EUA, o Canadá e a União Europeia na imposição de tarifas punitivas sobre os VEs chineses.

A Fortune entrou em contato com a Embaixada da China no Reino Unido para comentar o assunto, mas não obteve resposta.

Publicidade

Até agora, nenhuma tarifa extra foi imposta aos carros da China, o que ajudou a aumentar os volumes de marcas como a MG, parte da SAIC Motor de Xangai.

Não se trata apenas de carros - esses dispositivos também são instalados em redes de recarga.

O relatório argumenta que isso significa que eles poderiam, em teoria, ser desligados de um momento para o outro, deixando os motoristas sem energia.

O grupo de análises recomendou a imposição de proibições automáticas no Reino Unido para as empresas que não quiserem compartilhar seu código-fonte ou fornecer provas sobre o armazenamento de dados em nível global.

PUBLICIDADE Além disso, todos os fabricantes chineses de CIM suspeitos de terem vínculos com o complexo militar-industrial da RPC, bem como os produtores chineses de EV de contratos públicos, devem ser proibidos de participar de licitações governamentais de acordo com a Lei de Aquisições do Reino Unido. Leia também Por que a Ford está recuando em seus planos para a produção de veículos elétricos

Carro elétrico: evolução rápida e concorrência chinesa aceleram desvalorização e dificultam revenda

Saiba qual é o primeiro país do mundo a ter mais carros elétricos do que movidos a gasolina O risco é baixo, mas “poucos” estão cientes da ameaça Embora o relatório diga que os riscos de Pequim semear o caos nas estradas ocidentais são baixos, ele recomenda que os governos responsáveis se planejem para o pior. Apesar de ter sido intensificada pela guerra de quase um ano em Gaza, a ordem mundial entrou em turbulência depois que Vladimir Putin violou a lei internacional e invadiu a Ucrânia.

Isso ocorreu somente depois que o Kremlin forneceu à Europa - e à Alemanha em particular - um suprimento constante de gás natural russo barato por meio do gasoduto Nord Stream.

Putin usou essa dependência como uma arma contra a Europa, um continente que acabou sendo forçado a aumentar os preços dos combustíveis e da energia no mercado global apenas para manter as luzes acesas em sua economia.

“Futuras hostilidades não estão fora de questão, especialmente com a militarização do Mar do Sul da China pela RPC e as tensões militares no Estreito de Taiwan”, argumentou o CSRI.

De fato, o think tank argumentou que esses riscos aumentariam caso os governos ocidentais repetissem o mesmo erro que cometeram com a Rússia, confiando em produtos de um sistema rival.

O think tank CSRI, com sede no Reino Unido, que se concentra nos riscos apresentados pelo crescente autoritarismo da China, publicou o relatório de segunda-feira com o apoio da Coalition on Secure Technology, uma campanha que busca aumentar a conscientização sobre os riscos apresentados pelos CIMs chineses.

“Poucos estão cientes da ameaça representada pelos Módulos de Interesse Celular das Coisas fabricados na China, os pequenos dispositivos cada vez mais encontrados no coração da tecnologia moderna”, escreveu a Baronesa Natalie Jessica Evans, então presidente da Coalizão, em março. “Até agora, pouca ação tangível foi tomada. Isso precisa mudar.

Publicidade

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.