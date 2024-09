Saiba qual é o primeiro país do mundo a ter mais carros elétricos do que movidos a gasolina

A Noruega é o primeiro país do mundo com mais veículos elétricos do que carros movidos a gasolina nas ruas, de acordo com dados de registro de veículos da federação norueguesa de estradas, conhecida como OFV, divulgados na terça-feira, 17.

Dos 2,8 milhões de carros de passageiros registrados no país, 26,3% são totalmente elétricos, superando a participação dos veículos a gasolina. O diesel continua sendo o tipo de veículo mais comum, representando mais de um terço dos registros de veículos noruegueses.

Carros elétricos sendo abastecidos em Oslo, capital norueguesa Foto: Jonathan Nackstrand/AFP

A eletrificação da frota de carros de passeio está mantendo um ritmo acelerado, e a Noruega está caminhando rapidamente para se tornar o primeiro país do mundo com uma frota de carros de passeio dominada por carros elétricos", disse o diretor da OFV, Oyvind Solberg Thorsen, em um comunicado. Ele previu que os veículos elétricos superarão o número de carros a diesel até 2026. A Noruega é líder mundial na adoção de veículos elétricos, graças a incentivos governamentais que incluem a isenção de impostos, redução de pedágios e de taxas de estacionamento, além da permissão para que os motoristas de veículos elétricos usem faixas de ônibus. O país também é um dos mais ricos do mundo, o que ajuda a bancar o custo inicial mais alto dos veículos elétricos. Atualmente, os carros elétricos representam mais de 90% das vendas de veículos novos.

O governo norueguês disse esperar que seus incentivos fiscais - que são financiados em grande parte pelo dinheiro que o país ganha vendendo petróleo e gás para outros países - permitam que a Noruega encerre todas as vendas de veículos novos a gasolina e diesel até o próximo ano.

Os incentivos fiscais da Noruega para veículos com menos emissões, introduzidos em 2007, estimularam um aumento, que durou uma década, nas vendas de veículos a diesel, projetados para ter menos emissões de dióxido de carbono do que os carros movidos a gasolina. As vendas de veículos a diesel atingiram o pico em 2017 e depois caíram drasticamente em favor do crescente mercado de veículos elétricos. Mas ainda há quase 1 milhão de carros a diesel nas ruas, de acordo com a OFV.

“Muitos deles ainda estarão rodando nas estradas norueguesas nos próximos anos”, disse Solberg Thorsen.

Globalmente, cerca de 18% de todos os carros novos vendidos no ano passado eram elétricos, de acordo com a Agência Internacional de Energia. Os carros e caminhões elétricos representaram 60% das vendas de veículos novos na China, cerca de um quarto das vendas de veículos na Europa e pouco menos de 10% das vendas nos Estados Unidos.

Embora as vendas globais de veículos elétricos estejam crescendo rapidamente, elas não estão aumentando tão rapidamente nos Estados Unidos quanto algumas montadoras esperavam. O aumento das taxas de juros, a defasagem da rede de recarga e até a divisão partidária arrefeceram parte do entusiasmo dos americanos pelos carros elétricos, levando as montadoras a desacelerar seus planos para novas linhas de veículos elétricos.

A consultoria automotiva J.D. Power reduziu suas expectativas de vendas de veículos elétricos nos EUA este ano de 12% para 9% dos carros novos. Menos de 1% dos carros em circulação nos Estados Unidos são elétricos, de acordo com a empresa.

