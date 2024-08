Casas de apostas confiáveis: as mais buscadas

🔞 Mas lembre-se de que as apostas são uma atividade recreativa e exclusiva para maiores de 18 anos. Aposte com responsabilidade e procure ajuda se sentir que o jogo está se tornando um problema.

Casas de apostas no Brasil: 8 mais procuradas

Existem muitas plataformas de apostas confiáveis, mas decidimos destacar aquelas que recebem as melhores avaliações de jogadores e sites especializados. Para isso, este artigo foi escrito com base nas casas de apostas mais procuradas no Reclame Aqui, um dos principais sites brasileiros de reclamações e avaliações de consumidores sobre empresas e serviços.

Abaixo, confira as 8 mais procuradas:

Blaze: Seguro Para Apostas Esportivas e Cassino Betano: Casa Premiada Internacionalmente Bet365: Empresa Pioneira no Mercado Pixbet: Oferece Depósitos e Saques a Partir de R$1 7 Slots: Casa Segura para Criptomoedas Esportes da Sorte: Patrocinadora de Grandes Clubes Brasileiros 1Win: Possui Ótima Reputação Internacional Estrela.Bet: Uma das Mais Premiadas do Brasil

1. Blaze: Seguro para apostas esportivas e cassino

A Blaze ganhou destaque por sua seção de cassino e por ser uma plataforma confiável para jogar, afinal possui licença da Antillephone para atuar no mercado. Não só isso, ela também é parceira da GambleAware, entidade de prevenção e assistência ao vício em apostas.

Na casa de apostas é possível depositar via Pix, cartões, carteiras digitais e muito mais. Ela conta com um suporte ao cliente rápido e eficiente através do chat ao vivo, que tem opções via bot ou atendentes de verdade.

O site oferece Políticas de Privacidade claras e que asseguram a segurança dos dados pessoais. Quem gostar da casa e quiser abrir conta, tem bônus de até R$1000 para começar a jogar.

O futebol transcende os campos e se estabelece como uma verdadeira paixão nacional, indo muito além das quatro linhas e conquistando espaço no universo das apostas esportivas. Sua popularidade se reflete na crescente diversidade e variedade de plataformas disponíveis.

2. Betano: Casa premiada internacionalmente

A Betano está entre os sites de apostas mais confiáveis e com melhores reputações entre os brasileiros, se destacando por ter recebido prêmios importantes da EGR Operator e SBC Awards. O EGR Operator Awards é considerado o “Oscar” da indústria de jogos online, avaliando e reconhecendo os operadores em excelência e inovação. Já o SBC Awards homenageia as melhores plataformas, afiliados e fornecedores, destacando as conquistas nas áreas em que atuam.

Licenciada pela Malta Gaming Authority, ela faz parte da International Betting Integrity Association, organização que combate manipulação e fraudes, e é parceira da Secure Trust, que garante a proteção dos seus dados durante as transações.

No site encontramos pagamentos via Pix, transferências bancárias, boleto e carteiras digitais. Também há a disponibilidade de um aplicativo para Android. Se gostou da Betano, ao abrir sua conta no site há um bônus de incentivo de 100% de até R$1000 para novos apostadores.

3. Bet365: Empresa pioneira no mercado

A Bet365 é licenciada pelo Governo de Gibraltar e atua no mercado desde 2000, sendo pioneira no mercado. Ela possui um aplicativo completo para Android, que oferece criador de apostas, transmissões ao vivo e cotações aumentadas.

Entre os métodos de pagamento, se destacam Pix, transferências bancárias, carteiras digitais e boleto. Como a casa realiza saques via pagamento instantâneo, ele é processado em até 1 hora.

A plataforma conta com medidas do Jogo Responsável, como limite de depósitos, pausa e autoexclusão. O atendimento ao cliente é eficiente, mas costuma demorar porque é sempre bem congestionado. Ao realizar o primeiro depósito na plataforma, novos usuários podem receber saldo extra de 100% até R$500 para apostar em futebol e outras modalidades esportivas.

4. Pixbet: Oferece depósitos e saques a partir de R$1

A Pixbet é uma das casas de apostas esportivas confiáveis por permitir depósitos e saques via Pix a partir de R$1 e com baixo tempo de espera. Patrocinadora do Avaí e do Flamengo, ela está licenciada pelo Governo de Curaçao.

Além de oferecer medidas do Jogo Responsável, possui parceria com a Gordon Moody, uma plataforma online de ajuda psicológica a jogadores com problemas. Feito para o público brasileiro, a Pixbet conta com suporte ao cliente totalmente em português.

Outro fator de confiança da casa está na Política de Privacidade bem transparente e completa, que explica em detalhes como os dados dos usuários são usados, armazenados e protegidos.

5. 7 Slots: Casa segura para criptomoedas

A 7 Slots é uma das casas de apostas mais confiáveis por prezar bastante pela segurança da plataforma, principalmente através do protocolo de navegação HTTPs e da certificação eCOGRA.

Por aceitar depósitos via criptomoedas, também garante proteção ao cliente nas transações. Caso queira, dá para adicionar saldo através do Pix, carteiras digitais, cartões de crédito e muito mais.

A casa disponibiliza aplicativo móvel para Android e iOS, e suporte especializado 24 horas por dia com agentes brasileiros. Interessados em conhecer o site ainda têm bônus de até R$6000 + 300 giros grátis ao abrir conta.

6. Esportes da Sorte: Patrocinadora de grandes clubes brasileiros

A Esportes da Sorte se destaca por seu forte apoio ao esporte brasileiro. Além de patrocinar grandes clubes como Corinthians, Grêmio, Athletico-PR e Bahia, a casa de apostas é também a patrocinadora oficial do time de futebol feminino do Palmeiras. Isso reforça o compromisso da empresa com o esporte e a valorização do futebol feminino no Brasil, proporcionando recursos importantes para o desenvolvimento da equipe e promoção da modalidade.

Além da boa reputação do site, outro fator que reforça a confiabilidade da plataforma é a sua licença internacional Antillephone, emitida pelo Governo de Curaçao.

Fora isso, tem entre suas políticas de Jogo Responsável limites de depósitos e auto exclusão da conta, assim como um suporte especializado para jogadores com problemas de vício.

Se destaca também por ter depósitos e saques via Pix, além de outros métodos. Para novos usuários, há promoção de boas-vindas de 100% de até R$300 para utilizar em jogos de cassino.

7. 1Win: Possui ótima reputação internacional

Patrocinadora da UEFA, UFC, WTA, FIBA, NHL e FIFA fazem da 1Win uma das casas de apostas mais confiáveis do Brasil. Ela também se destaca pela boa reputação em avaliações como Bookmaker Ratings.

A casa tem aplicativo para Android e iOS, conta com amplo suporte ao cliente via chat ao vivo, e-mail e telefone, e ótimos protocolos de segurança, como o de navegação HTTPs.

Entre os métodos de pagamento, se destacam as criptomoedas, carteiras digitais e cartões de crédito, que garantem depósitos e saques rápidos. Por fim, tem bônus de boas-vindas de 500% para novos clientes interessados na área de cassino.

8. Estrela.Bet: Uma das mais premiadas do Brasil

Sigma, BIS, SBC e ACGS são alguns dos prêmios que a Estrela Bet, patrocinadora das Seleções Brasileiras de Futsal e Beach Soccer, conseguiu ao longo da sua história.

O Sigma Awards é um prestigiado evento global que celebra as melhores práticas e inovações na indústria de iGaming. O BIS (Brazilian iGaming Summit) é um importante evento no Brasil que reconhece a excelência no mercado de apostas e jogos online.

Já o SBC Awards destaca as principais conquistas nas áreas de apostas esportivas e jogos online e o ACGS (Allied Gaming & Sports Awards) reconhece empresas que se destacam em inovação, responsabilidade social e desenvolvimento de produtos.

Licenciada pelo Governo de Curaçao, é um dos sites de apostas mais confiáveis.

O site tem ótimos recursos, como o Bet Mentor e transmissões ao vivo, e todos podem ser aproveitados no app disponível para Android. A casa também apresenta um ótimo sistema de ajuda, com guias e suporte 24 horas por dia via chat ao vivo.

O único método de pagamento e saque aceito na casa até o momento é o Pix e é possível adicionar saldo em sua conta a partir de R$1. Gostou do site? Então saiba que ainda há bônus de até R$500 para novos jogadores.

Porque essas casas são as mais procuradas?

Essas casas de apostas confiáveis são as mais procuradas porque lideram o ranking promovido pelo Reclame Aqui, plataforma de solução de conflitos entre consumidores e empresas com mais de 20 anos de história.

Eles se destacam por serem os sites que mais trabalham para resolver os problemas que aparecem com seus usuários, conseguindo boas avaliações e, consequentemente, ótima reputação.

Como saber se um site de apostas é confiável?

Para um site de apostas ser confiável ele precisa ter bons protocolos de segurança, licença internacional, ter termos e condições e políticas de privacidade transparentes, oferecer um bom suporte ao cliente e muito mais.

Agora chegou o momento de entender com detalhes os pontos positivos que fazem com que elas estejam em nossa lista.

A seguir, confira 5 quesitos que analisamos profundamente em cada operador antes de listá-los no artigo!

Licença de jogo

Dá para saber se uma plataforma é confiável para jogar através da sua licença internacional, uma exigência para que uma casa opere no Brasil. Sem ela, não há a garantia da segurança dos seus dados e nem de que receberá seus ganhos.

Existem diferentes tipos de licenças, mas todas são compostas por uma série de regras que as casas têm que cumprir. Além disso, elas estão sob constante avaliação para assegurar a qualidade dos serviços prestados.

Atualmente, os principais países que emitem licenças são Reino Unido, Malta e Curaçao, mas não se preocupe se encontrar uma casa licenciada por outro país, pois o importante é que ela tenha uma!

Para encontrar essa informação, acesse o site de apostas e desça até o rodapé, onde geralmente consta essa e outras coisas, como métodos de pagamento e contatos do suporte.

Segurança

Segurança é um tema amplo que as casas de apostas mais confiáveis dão atenção em diferentes frentes. Uma delas diz respeito à criptografia dos dados através dos protocolos HTTPs e SSL.

Um processo fundamental também diz respeito à verificação de conta, onde o site confirma que os dados que o usuário forneceu no cadastro são reais, liberando saques e outras funções da plataforma.

Em casas que contam com app, ainda há autenticador via impressão digital, que impossibilita que terceiros acessem o aplicativo, solicitando saques para outras contas ou ainda realizando palpites.

Jogo Responsável

A política de Jogo Responsável é importante para auxiliar jogadores que podem estar sofrendo com problemas de vício e consiste em mecanismos que as casas de apostas disponibilizam.

Entre elas estão limites de depósitos e apostas, que bloqueiam novas transações ou palpites assim que o jogador atinge um certo valor por dia, semana ou mês.

Há também a suspensão temporária, onde o jogador não pode movimentar a sua conta de nenhum jeito durante um período de tempo.

Outro recurso é a autoexclusão, que permite ao apostador escolher uma data para que a sua conta seja automaticamente encerrada na casa de apostas.

Suporte ao cliente

Casas de apostas esportivas confiáveis oferecem suporte ao cliente de qualidade, permitindo que problemas encontrados pelos jogadores sejam resolvidos de forma rápida e eficiente.

Para isso, é interessante que ofereçam vários meios de comunicação, como chat ao vivo, e-mail, telefone e até mesmo canais como WhatsApp e Telegram. O tempo de resposta é importante para mostrar a qualidade do serviço.

Sites de apostas mais confiáveis também são aqueles que costumam responder rapidamente seus usuários em plataformas como o Reclame Aqui, solucionando questões mais difíceis com agilidade.

Reputação da casa de apostas

Quem melhor do que os jogadores para mostrar quais são os sites de apostas confiáveis? Afinal, são eles que passam pela experiência de usar a plataforma e podem avaliá-la em vários sentidos.

É por isso que é importante conhecer a reputação da plataforma, e podemos encontrar isso em redes sociais, blogs, sites de avaliações e na mídia.

Como apostar em uma casa de aposta confiável?

Para dar seus palpites é preciso ter conta e saldo em um site. Apesar de existirem várias plataformas de jogos confiáveis, a maioria tem o mesmo passo a passo para registrar suas apostas. A seguir, confira como fazer um bilhete.

Acesse a casa de apostas e crie sua conta; Vá até a área de depósitos e adicione saldo à carteira; Escolha em qual modalidade quer apostar através do menu; Selecione a competição e o evento; Defina um mercado de apostas e o valor para palpitar; Confirme o bilhete; Aguarde o resultado do evento escolhido.

Mas afinal, é legal apostar no Brasil?

Sim, desde 2018 é legal realizar apostas esportivas no Brasil, de acordo com a lei nº 13.756/18. Eles devem oferecer cotações fixas, ou seja, odds em que o usuário sabe o quanto poderá ganhar no momento em que registra o palpite.

De acordo com a regulamentação atual, casas de apostas podem operar no país desde que estejam hospedadas em outro lugar. Também é necessário que ela possua uma licença internacional, já que o país ainda não emite esse tipo de licenciamento.

Regulamentação das apostas esportivas: situação atual

O Brasil vive um momento de regulamentação da atividade de apostas esportivas e desde o início de 2024 empresas deste ramo atuam sob a lei nº 14.790/23, que, entre outras coisas, define a tributação sobre esse tipo de atividade.

Há também a norma que exigirá a compra de licença para atuar no Brasil no valor de R$30 milhões, assim como a exigência de as casas seguirem a legislação brasileira e estarem com sede administrativa no país.

O Ministério da Fazenda ainda precisa publicar essa norma, que deve entrar em vigência em outubro de 2024, assim como uma série de outras regras que ainda seguem sendo discutidas em sessões na Câmara dos Deputados e no Senado.

5 Dicas para escolher uma casa de aposta confiável

Se ainda está em dúvidas sobre quais as casas de apostas mais confiáveis, separamos 5 dicas que podem ajudar a escolher uma plataforma com segurança.

1. Verifique a licença de uso

Sempre confira qual é a licença que a casa possui para garantir que está apostando em um ambiente seguro e regulado. Aproveite para conferir as premiações que a empresa conquistou, assim como as parcerias e patrocínios que possui.

De forma alguma uma plataforma confiável para jogar não terá licenciamento e não deixará isso explícito no rodapé do site. Portanto, sempre desça e confira essa informação!

2. Considere a reputação da plataforma

Saber o que usuários reais acham da casa de apostas é uma maneira muito fiel de conferir a reputação do site. Portanto, não hesite em procurar nas redes sociais, blogs especializados em avaliações e no Reclame Aqui, por exemplo, opiniões que te deixem seguro.

É interessante também ver a presença da marca na mídia, através de patrocínios, presença em eventos e propagandas de diferentes tipos.

3. Avalie o atendimento ao cliente

Problemas podem aparecer a qualquer momento e nada mais justo do que contar com um suporte capaz de resolvê-los. E é por isso que casas de apostas esportivas confiáveis não economizam quando o assunto é atendimento ao cliente.

Mais do que oferecer diferentes canais, é importante que eles sejam rápidos e eficientes, evitando que problemas se tornem uma dor de cabeça para o usuário.

Uma dica para avaliar esse quesito é entrar no site, acionar o chat ao vivo e fazer algumas perguntas, ainda que saiba as respostas.

Assim você conseguirá saber o tempo de espera para ser atendido, o tempo de resposta e se os agentes conhecem a plataforma a fundo.

4. Compare odds e mercados

Comparar as odds é um passo fundamental para maximizar suas chances de ganho ao apostar. Afinal, quanto maior ela for, maior é o retorno esperado do palpite.

Então não deixe de verificar não apenas isso como também a variedade de mercados disponíveis entre as plataformas de jogos confiáveis.

Ao oferecer mais opções de apostas, a casa te dá mais liberdade e potencializa as chances de você fazer um palpite melhor.

5. Analise as opções de bônus e promoções

Existem diferentes tipos de ofertas, como bônus de boas-vindas, super odds, apostas grátis, pagamentos antecipados, cash out e muito mais.

Elas podem ajudar a vencer um palpite, aumentar o saldo disponível para jogar, maximizar suas chances e trazer uma série de outras vantagens.

Portanto, verifique quais são as opções que a casa oferece e os termos e condições das promoções disponíveis.

Elas precisam ser justas e claras para fazer sentido, afinal, de pouco adianta aceitar uma oferta em que cumprir os requisitos é impossível.

Perguntas Frequentes

Quais são as casas de apostas mais procuradas do Brasil?

As casas de apostas mais procuradas do Brasil são Blaze, Betano, Bet365 e Pixbet. Elas se destacam por terem boa reputação entre os jogadores e em plataformas como o Reclame Aqui.

Como saber se um site de apostas é confiável?

Para uma casa de apostas ser confiável ela precisa possuir licença internacional, protocolos de segurança como criptografia SSL, oferecer termos e condições de uso claro, bom atendimento ao cliente e boa reputação entre os seus jogadores.

A aposta online é legal no Brasil?

Desde 2018, a legislação brasileira permite que casas de apostas trabalhem no país de forma legal, desde que possuam uma licença internacional e não estejam hospedadas aqui.

Quais sites de apostas são confiáveis?

A lista de casas de apostas mais confiáveis conta com Betano, Bet365, Pixbet, 7 Slots, Esportes da Sorte, 1Win e Estrela Bet.

