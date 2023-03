SXSW: Ouça a voz que vem de dentro de você

Por Fabiana Tchalian

Hamdi Ulukaya é super conhecido entre os novos empreendedores, mas é daquele tipo que sempre vale a pena ver de novo. Sua postura humanitária e a valorização dos funcionários o transformaram em uma referência mundial em responsabilidade corporativa. Ele é fundador e CEO da Chobani, empresa que conquistou o coração dos consumidores americanos com os seus iogurtes e a sua forma consciente e proposital de fazer negócios.

Na última sessão do segundo dia de evento Hamdi sobe ao palco para a sessão com o título "Porque colocar o propósito acima do lucro é bom para os negócios?". A sala tem tamanho mediano, e logo ao vê-lo os sorrisos são automáticos. Todos na plateia sorriem como se fossem seus velhos amigos, inclusive eu, mesmo o vendo pessoalmente pela primeira vez.

Hamdi com uma clareza e uma simplicidade invejável compartilha a sua história, que começou com a compra de uma extinta fábrica de laticínios e queijos no interior de Nova York em 2005. Em menos de 5 anos a Chobani alcançou mais de 1 bilhão de dólares em venda anuais, e torna-se então a marca líder de iogurte nos EUA em 2011.

Considerando este sentimento de amizade antiga que pairava no ar dentro da sala, Hamdi fez o que amigos de verdade fazem quando se encontram depois de algum tempo sem se ver: perguntas importantes, as vezes um pouco duras, mas sempre com amor. Coisa que só amigos sabem fazer.

Logo no começo o meu coração aberto foi provocado positivamente com a pergunta "Como somos quando as câmeras são desligadas?" seguida de "Como somos nos dias difíceis?". Em outras palavras, quando ninguém está olhando, você se comporta da mesma forma do que quando todos os holofotes estão mirando em você? A mensagem foi passada só na pergunta. Estejam olhando ou não, o certo é o certo, e por isso a nossa conduta não deveria mudar.

Continua após a publicidade

De forma natural ele continua falando sobre uma pergunta que não sai da cabeça dele, todos os dias, que é "como crescer sem me tornar a empresa que eu cresci odiando?". A resposta foi simples, mas não por isso fácil de executar. Nenhuma fórmula mágica de milhões foi apresentada, mas sim um valioso lembrete: "Se lembre de ao crescer, nunca matar a sua promessa." E ainda acrescentou: "A empresa que age corretamente, realmente corretamente, eu acredito que são a plataforma mais potente para resolver os maiores problemas atuais que estamos enfrentando."

Por fim, Hamdi deixa um lembrete que provavelmente irá ressoar dentro de mim e garanto que se depender de mim irá soar ainda muitas vezes para os que estão ao meu redor. Ele disse: "Existe o som e existe o barulho. O barulho é tudo o que os outros dizem, o que o mundo diz. Quando você está em silêncio você consegue ouvir o som que vem de dentro de você. Mesmo sem experiência é impressionante o que você é capaz de fazer quando você começa a ouvir a você mesmo."

E foi assim que nos despedimos. Como dois grandes amigos fazem. Um desejando ao outro sucesso em se manter firme dentro das suas promessas, e sabendo diferenciar o som do barulho.

Fabiana Tchalian, ao lado do sócio Rodrigo Gedankien, fundou a empresa ÁGUA NA CAIXA®