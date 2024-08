O conceito do que seja indústria passa por grande mudança que não produz apenas distorções estatísticas. Deve mudar o entendimento do que seja o processo de desindustrialização e o que deva ser a política industrial.

Grande parte do processo de desindustrialização é o resultado da mudança de caixinha em que as atividades eram classificadas. A partir daí, perde sentido parte do que se considerava necessidade de estancar o esvaziamento da indústria. O que hoje se chama de política industrial deve, mais e mais, incrementar atividades na área de serviços.

No mundo avançado também a indústria perde espaço. Como lembrou o economista Jorge Arbache em artigo recente no jornal Valor Econômico, nos Estados Unidos, maior economia do mundo, a indústria não pesa mais que 11% no PIB, perto da metade do que pesava há 50 anos. Também em 50 anos, a participação da indústria no PIB chinês caiu de 40% para 26%.

Já não faz sentido explicar a chamada desindustrialização pela doença holandesa (excessiva valorização da moeda nacional que tira competitividade da indústria local) ou pelos juros internos altos demais.

Isso não significa que o Brasil deva abrir mão de política industrial eficaz – e não se fala aqui dessa espuma que o governo Lula denominou de Nova Política Industrial. Qualquer política industrial que garanta competitividade ao setor produtivo passa por dar solidez aos fundamentos da macroeconomia, a começar pelo equilíbrio fiscal. É o principal fator que garantirá investimentos, emprego, desenvolvimento e bem-estar.