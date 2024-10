O governo Lula não entendeu que não é o Banco Central (BC) que define o tamanho dos juros. É o mercado de crédito. Os juros de longo prazo se aproximam dos 7% ao ano além da inflação, e produzem enorme estrago nas finanças públicas.

Como nos desastres de aviação, nunca há causa única. Uma das mais importantes é a de que as despesas obrigatórias (como com Previdência Social, funcionalismo público, Saúde e Educação) estão em rápida expansão, sem contrapartida de receitas. O governo vai tapando alguns vazamentos com aumento de receitas que não se repetirão, caso do dinheiro esquecido nos bancos, dos dividendos do BNDES e de pendências no âmbito administrativo da Receita Federal (Carf). E há os truques da “matemágica”, que procuram maquiar as receitas para cima e as despesas para baixo.

Para que a dívida pública se estabilize, é necessário um superávit anual de cerca de 2% do PIB, que é o porcentual de crescimento anual da dívida. Com os juros crescentes, que são incorporados ao principal, a dívida tende a crescer também por conta disso. Neste ano, não há segurança nem de que o arcabouço fiscal será preservado. Um jeito de conter a escalada do endividamento é promover reformas estruturais.

No entanto, o governo Lula não quer ouvir falar sobre isso. Cortou pela raiz a sugestão de sua ministra do Planejamento, Simone Tebet, de desvincular da evolução do salário mínimo as despesas com Benefícios de Prestação Continuada (BPC), abono salarial e seguro-desemprego.

Falta saber se, a partir do resultado das eleições municipais, o presidente Lula dispõe-se a mudar seu entendimento sobre o assunto.