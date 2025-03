Opinião | Sem diagnóstico, governo Lula está perdendo o pé na condução da economia

Após a Quarta-Feira de Cinzas três coisas vão acontecer no Brasil na área econômica. Na sexta-feira, dia 7, sai o PIB de 2024; quarta-feira, dia 12, o IPCA de fevereiro; e, por esses dias, o governo promete decisões para tentar reduzir a inflação que contribui para o derretimento da aprovação da administração Lula.

O avanço do PIB deverá ficar em torno dos 3,4%. É faca de dois gumes. O lado bom é o de que um crescimento forte indica importante avanço da renda e contribui para a redução da dívida bruta em relação ao tamanho da economia. O lado negativo é o de que, em boa parte, esse crescimento está sendo obtido por meio de doping na economia, com aumento das despesas públicas – que puxam artificialmente pelo consumo sem que o setor produtivo dê conta do recado (aumento do hiato do produto).

O resultado é a excessiva demanda e inflação. A evolução do IPCA de fevereiro (inflação) deverá subir, após o avanço do IPCA-15 (prévia) de 1,25%, condição que deverá puxar a inflação em 12 meses para mais perto dos 5%. Mas a questão mais importante dessa febre não está na crueza dos números.