Entrevista com Daniel Lima Diretor executivo do Fundo Garantidor de Créditos

A simples conjectura, tornada pública, sobre a saúde de um banco penaliza o sistema financeiro de qualquer país, bem como o de outros países caso esta instituição tenha braços internacionalizados. O Proer brasileiro, criado há 30 anos, é fruto deste temor. A quebra do Lehman Brothers em 2008, que provocou a maior crise financeira internacional da história, também provocou reação dos americanos, que correram para montar algo parecido.

O fato é que a introdução do Plano Real gerou muita instabilidade pelos bancos, acostumados a viver de receitas atreladas à inflação. Alguns sobreviveram, outros não. E, para dar uma maior segurança aos depositantes, evitando saques seriais, o próprio sistema acabou criando uma maneira de garantir depósitos bancários, garantia esta que hoje soma até R$ 250 mil reais. Surgiu, com aprovação de lei, o Fundo Garantidor de Créditos, bancado pela iniciativa privada. Ele é composto de depósitos do próprio sistema financeiro, que fez do FGC seu “hedge” contra corridas rumo a saques. Hoje, o depositante se sente mais seguro com o “seguro” do FGC.

No comando do Fundo Garantidor de Créditos do País desde 2019, o economista Daniel Lima vai ao ponto: a tarefa é “prover segurança para clientes, bancos e, assim, proteger os interesses da sociedade”. No Brasil, ele vê esse trabalho como missão cumprida. Nosso sistema financeiro “é superseguro, altamente fiscalizado. Nosso padrão de supervisão é um benchmark internacional, e isso resulta num sistema mais estável e tranquilo”.