Centro Einstein e White 2880 ganham prêmio em concurso internacional

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - O Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein e o edifício de uso misto White 2880 são as obras brasileiras que conquistaram neste ano o Prix d’Excellence em cerimônia realizada no 74.º Congresso Mundial da Federação Internacional Imobiliária (Fiabci). O troféu imprime um selo de vanguarda em arquitetura, tecnologia e eficiência operacional, reconhecendo a excelência dos produtos premiados.

"São dois exemplos de criatividade da indústria imobiliária que ganharam projeção no mercado internacional", declara Flavio Amary, presidente do capítulo brasileiro da Fiabci, que esteve presente em Cingapura, onde o evento ocorreu em maio passado. O Centro Einstein, executado pela Racional Engenharia em parceria com o Safdie Architects, foi o primeiro projeto no Brasil assinado pelo arquiteto israelense Moshe Safdie. Situado no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo, o complexo combina alta tecnologia e natureza. São oito pavimentos, cinco dedicados ao ensino e pesquisa, contornados por uma área de 2 mil metros quadrados com espécies da Mata Atlântica.

Centro Einstein, executado pela Racional Engenharia em parceria com o Safdie Architects, foi o primeiro projeto no Brasil assinado pelo arquiteto israelense Moshe Safdie. Foto: Racional Engenharia/Divulgação

Sua construção contou com soluções de engenharia sofisticadas, como a cobertura envidraçada (skylight), que tem 3.800 m² e três cúpulas estruturais integradas. Como foi premiado na categoria Empreendimento do Master Imobiliário em 2023, recebeu licença para concorrer ao Prix d’Excellence no ano seguinte.

Para Newton Simões, fundador e presidente do conselho da Racional Engenharia, o Centro de Ensino e Pesquisa Einstein é um marco na história da sua empresa. “Reconhecido pela comunidade internacional com esse prêmio de excelência, o projeto com tecnologia de última geração traz soluções inovadoras”, atesta Simões. “É uma obra emblemática em nosso portfólio de 53 anos de atuação.” Nesta edição do Master, a Racional levou mais um prêmio, agora com a Arena MRV, erguida em Belo Horizonte.

A Viewco Construtora e SDI Desenvolvimento Imobiliário, em parceria com a Aflalo/Gasperini Arquitetos, receberam o Prix d’Excellence pelo White 2880, edificação de 32 andares e 162 apartamentos, de 38 a 140 m², com lajes corporativas nos primeiros cinco andares, que têm um formato mais largo. Vitoriosa em 2023, a Viewco deu entrevista ao Estadão, quando o diretor Moni Lati contou que a oportunidade de construir na esquina das avenidas Rebouças e Pedroso de Morais, perto da Faria Lima e da Vila Madalena, pedia um edifício icônico, que se tornou cartão-postal, com o design que remete a um navio ancorado na via pública.

White 2880 tem 32 andares e 162 apartamentos, com lajes corporativas nos primeiros cinco andares, e parece um navio. Foto: Viewco/Divulgação

O Centro Einstein e White 2880 são “magníficos projetos que representam o elevado padrão da indústria imobiliária brasileira”, avalia Rodrigo Luna, presidente do Secovi-SP. “Retrata e consolida o setor entre os mais avançados do mundo, exportando sua arquitetura, engenharia e capacidade de produção.”

As empresas brasileiras já conquistaram 19 Prix d’Excellence. Treze estão nas ruas de São Paulo, destacando o primeiro deles, o Complexo Júlio Prestes com a Sala São Paulo, no centro da capital, laureado em 2001. Os outros premiados são do Rio de Janeiro, Pernambuco e Goiás.

Desde 2018, quando a EZ Towers, da Eztec, havia conquistado o prêmio da Fiabci Mundial, o Brasil estava fora da lista dos laureados. “Ganhar o Prix d’Excellence atesta a qualidade e a inovação dos nossos projetos”, diz Marcelo Ernesto Zarzur, vice-presidente da Eztec, que considera o Prix um diferencial competitivo e vai inscrever o residencial EZ Parque da Cidade, contemplado nesta edição do Master, no próximo concurso da Fiabci Mundial que será realizado em 2025 durante o 75.º Congresso da entidade em Lagos, na Nigéria.