CEO diz ter trocado 90% da equipe de suporte por inteligência artificial: ‘difícil, mas necessário’

Um CEO indiano está recebendo críticas online após afirmar que sua empresa substituiu 90% de sua equipe de suporte por um chatbot de inteligência artificial (IA). Suumit Shah, fundador da Dukaan, uma empresa de plataforma para e-commerce, disse no Twitter que o chatbot melhorou drasticamente o tempo de resposta inicial e resolução das consultas dos clientes.

Shah escreveu, em sua série de tweets com mais de um milhão de visualizações, que demitir funcionários foi uma decisão difícil, mas necessária.”Dadas as condições econômicas, as startups estão priorizando a ‘rentabilidade’ em vez de buscar se tornar ‘unicórnios’, e nós também”, escreveu. Shah acrescentou que estava buscando resolver questões relacionadas ao suporte ao cliente por um longo tempo.

Shah afirma que sua equipe construiu um bot e uma plataforma de IA rapidamente. O bot foi capaz de responder a todos os tipos de perguntas de forma eficiente. A plataforma, chamada bot9.ai, pode ser usada para qualquer empresa que esteja tendo dificuldades com atendimento ao cliente, afirma Shah.

Muitos usuários criticaram os tweets, afirmando que não há menção aos funcionários que foram demitidos e as estratégias para diminuir os efeitos das demissões nas vidas dos colaboradores.

“Isso é extremamente desrespeitoso com todas as pessoas que foram demitidas. E um fundador está se vangloriando das demissões juntamente com um novo recurso na mesma sequência de tweets? Isso deixa um gosto muito ruim para todos que conhecem a Dukaan e acompanharam sua trajetória”, escreveu um usuário.