Desde que surgiu, a inteligência artificial (IA) gerativa – aquela capaz de criar conteúdo novo e original, como texto, imagens, música ou vídeos, aprendendo de grandes volumes de dados existentes – causa uma mistura de encanto e medo. Como tudo o que é novo, há perspectivas sombrias – de que a tecnologia vai trazer desemprego. Mas dela esperamos também oportunidades. E quem souber tirar melhor proveito, ao “mitigar riscos” inerentes à nova tecnologia, vai sair na frente.

Essa é a aposta do CEO da TIM, Alberto Mario Griselli, que vê na ferramenta um instrumento que vai moldar não só a telefonia – mercado em que ele está há mais de 20 anos –, mas quase tudo que estiver ao nosso redor. O italiano não se arrepende da opção que fez – deixou carreira como músico para abraçar o mundo executivo. E lembra um maestro, ao afirmar que é preciso incluir todos os funcionários que participam da operação. Vamos treinar 100% dos nossos 10 mil funcionários em competência de inteligência artificial”, disse ele, ao Estadão. A seguir, trechos da entrevista:

O que vai ser da telefonia geral em dez anos?

Hoje, já estamos na mão de todos os nossos clientes, de todas as pessoas. Praticamente, todas as pessoas estão com um celular na mão e o utilizam o tempo todo. Daqui a 10 anos, essa situação vai provavelmente se enriquecer. O que se imagina é que haja um chip que vai estar em quase todos os objetos que a gente usa. E isso, de fato, vai fazer com que o nosso serviço passe de um serviço para as pessoas a um serviço para as pessoas e para as coisas. E essas coisas se comunicarão entre si de uma forma autônoma. Tudo será conectado, não só as pessoas, mas também o que está ao nosso redor.

Como vocês estão trabalhando com inteligência artificial?

Começamos a tratar esse tema há um ano e meio, e, de fato, as empresas de tecnologia como a nossa já utilizam há muitos anos sistemas de automação. Agora, há essa nova frente, chamada de inteligência artificial gerativa. Há vários desafios a serem adotados para que a empresa implemente essa tecnologia de forma eficiente. Então, primeira coisa que a gente fez é montar um sistema de governança. O que significa isso? A estrutura de implementação de projeto de inteligência artificial gerativa na nossa empresa é transversal para a empresa toda. O segundo ponto tem a ver com uma abordagem ‘top down’, ou seja, tem um grupo que decide o que fazer com uma abordagem mais participativa. O terceiro ponto tem a ver com a formação das pessoas. Nós lançamos um conceito que chamamos de AI Academy, e vamos treinar 100% dos nossos 10 mil funcionários em competência de inteligência artificial.