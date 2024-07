A expansão da procura do consumidor é vista como fundamental para apoiar um crescimento forte e sustentado, mas revelou-se difícil, uma vez que as empresas perderam empregos durante e após a pandemia, fazendo com que muitas famílias chinesas apertassem os seus orçamentos. Apesar do forte início de ano, as políticas para resolver os problemas têm sido cautelosas e ineficazes, uma vez que o mercado imobiliário continua a pesar sobre a economia, disse Louise Loo, da Oxford Economics. “A estagnação do crescimento do crédito às famílias, da confiança dos consumidores e das taxas de poupança pessoal não sugerem ainda nenhum sinal de uma recuperação genuína”, disse ela.

Embora as exportações tenham aumentado nos últimos meses, o aumento das tarifas sobre as importações de veículos elétricos chineses para os Estados Unidos e a Europa irá aumentar os obstáculos enfrentados pelos fabricantes chineses que estão sendo encorajados a aumentar o investimento e a produção em um momento de fraca procura no mercado interno. / COM INFORMAÇÕES DA AP E DO THE NEW YORK TIMES