O casamento dos milionários Anant Ambani e Radhika Merchant chamou a atenção pela extravagância, com direito a 11 eventos de pré-casamento, shows de Katy Perry e Backstreet Boys em um cruzeiro, e, de quebra, presença de Rihanna e várias estrelas de Bollywood, políticos e bilionários, tais como Bill Gates, na festa oficial.

Anant Ambani e Radhika Merchant no dia do casamento Foto: AP Via Reliance

PUBLICIDADE Nascido em 10 de abril de 1995, em Mumbai, na Índia, Anant Mukesh Ambani é o filho mais novo de Mukesh Ambani e Nita Ambani. Mukesh é dono de uma fortuna de US$ 123,9 bilhões, segundo dados da Forbes desta segunda-feira, 15, o que o torna o homem mais rico da Ásia e 11º homem do mundo. Com 29 anos, Anant é o caçula dos três filhos de Mukesh, que conta ainda com Akash e Isha. O rapaz é visto como um dos herdeiros do vasto império da Reliance Industries, de Mukesh. Anant estudou na Dhirubhai Ambani International School, em Mumbai, antes de se formar na Brown University, nos Estados Unidos, segundo dados do site da Reliance.

Após concluir seus estudos, Anant se juntou aos irmãos na empresa familiar, assumindo um papel de liderança nos negócios de energia da Reliance Industries. Ele é responsável pela expansão do setor de energia verde da companhia, com o objetivo de torná-la uma empresa com emissão zero de carbono até 2035, diz a revista britânica Tatler. Anant também faz parte dos conselhos da Jio Platforms Limited e da Reliance Retail Ventures Ltd., além de estar envolvido com a Reliance Foundation, segundo o site da Jio.

Segundo o seu perfil na Reliance, Anant é apaixonado pelo bem-estar animal desde jovem. Recentemente, ele lançou o Vantara, um abrigo para animais em risco, mostrando seu compromisso com causas filantrópicas. “Ele é intensamente apaixonado pelo bem-estar animal desde muito jovem e atualmente está envolvido com várias iniciativas compassivas para reabilitar animais em risco e fornecer a eles cuidado e dignidade em sua vida residual”, diz o site da Reliance.

A publicação The National, de Abu Dhabi, lembra que o nome do jovem herdeiro foi muito debatido na mídia após sua perda de 108 quilos em menos de 18 meses. Anant sofre de asma crônica desde a infância.

Entre as atividades de seu papel na Reliance, onde é diretor não executivo, está a construção do Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex, em Jamnagar, Gujarat, uma mega usina de energia solar fotovoltaica.

Qual foi o valor gasto na cerimônia?

Oficialmente não se sabe ao certoqual é o valor exato que o casamento custou. Segundo a BBC, as famílias envolvidas não revelaram nenhum valor. As estimativas variam de acordo com a fonte, podendo ir de US$ 156 milhões (R$ 850,2 milhões) a US$ 600 bilhões (R$ 3,27 bilhões), segundo o The National, publicação de Abu Dhabi.

As estimativas variam bastante porque houve 11 eventos pré-casamento, que contaram até com cruzeiro de luxo com direito a apresentações de Backstreet Boys a Katy Perry. Elas incluem ainda os presentes luxuosos dados aos participantes.