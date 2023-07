China impõe multa de US$ 985 milhões ao Ant Group de Jack Ma

As autoridades chinesas anunciaram uma multa de quase US$ 1 bilhão (R$ 4,8 bilhões) para a empresa de tecnologia financeira Ant Group na sexta-feira, 7, quase três anos depois que reguladores interromperam o plano da empresa de uma oferta pública recorde.

A multa anunciada pelo principal regulador de valores mobiliários da China é vista como um sinal de que as autoridades estão concluindo as investigações sobre as empresas de tecnologia, encerrando um período de regulamentação rigorosa para o setor. Autoridades disseram este ano que começariam a relaxar a supervisão das empresas de tecnologia.

A repressão de 2020 ao Ant foi seguida por uma multa antitruste recorde de US$ 2,8 bilhões para a gigante do comércio eletrônico Alibaba, empresa irmã do Ant, e uma penalidade de US$ 1,2 bilhão para a Didi, um serviço de compartilhamento de caronas. Os reguladores impuseram multas de US$ 985 milhões ao Ant e suas subsidiárias e ordenaram que a empresa encerrasse sua plataforma de crowdfunding para custos médicos, Xianghubao. Reguladores também anunciaram uma mudança em seu foco, pois “a maioria dos problemas proeminentes nos negócios financeiros das gigantes de tecnologia foi retificada”.

O Ant Group afirmou em comunicado que “vem conduzindo a retificação de negócios de forma proativa desde 2020″ e que “cumprirá os termos da multa com seriedade e sinceridade”.

Entenda

O Ant, fundado em 2014, é uma das maiores empresas de tecnologia financeira online do mundo. Em novembro de 2020, as autoridades chinesas interromperam a oferta pública inicial de grande sucesso do Ant dias antes de levantar cerca de US$ 34 bilhões em Hong Kong e Xangai, o que seria a maior IPO do mundo. Um mês depois, os reguladores chineses ordenaram que o Ant reformulasse seus negócios.

O Banco Popular da China, o banco central do país, disse na época que o Ant havia sido “indiferente” à lei. O banco central ordenou que a empresa melhorasse a transparência, fortalecesse a governança corporativa e estabelecesse uma empresa controladora.

A investigação sobre o Ant começou após seu fundador e bilionário empreendedor, Jack Ma, criticar publicamente os reguladores chineses em 2020 por sufocarem a inovação e serem excessivamente cautelosos. Em seguida, Ma, o mais proeminente empreendedor de tecnologia chinês, desapareceu da vida pública.

Ant Group disse este ano que Ma abriria mão do controle da empresa. Ao mesmo tempo, o banco central da China disse que estava quase concluindo sua campanha regulatória sobre a Big Tech. O recente reaparecimento de Ma na China continental após passar a maior parte do tempo no exterior tem levantado especulações de que ele pode retornar a um papel maior no Alibaba. No mês passado, em uma reestruturação, dois executivos de longa data que ajudaram Ma a fundar o Alibaba foram colocados no comando da empresa.

O Alibaba Group disse em março que se tornaria uma empresa controladora e reestruturaria o grupo em seis unidades de negócios diferentes, com seus próprios CEOs e conselhos de administração. Essa decisão pode ajudar as unidades a realizar IPOs bem-sucedidos e amenizar a preocupação de Pequim com a concentração de poder e influência do gigante da tecnologia.

O valor estimado do Ant foi reduzido para US$ 63,8 bilhões, ante US$ 235 bilhões antes de as autoridades chinesas interromperem sua IPO em novembro de 2020, de acordo com a Bloomberg./The New York Times