Jack Ma, dono da AliExpress, vira professor da Universidade de Tóquio após sumir dos holofotes

O fundador do Alibaba, Jack Ma, ministrou sua primeira palestra como professor visitante na Universidade de Tóquio no último dia 12. O bilionário está afastado dos holofotes após ter sido repreendido por criticar publicamente os reguladores de Pequim.

Jack Ma, ministrou sua primeira palestra como professor visitante na Universidade de Tóquio no último dia 12 Foto: Charles Platiau/Reuters

A aula de duas horas foi sobre filosofia de gestão e como os alunos podem alcançar o sucesso, segundo comunicado da universidade. A palestra foi baseada em “sua rica experiência e conhecimento pioneiro em empreendedorismo e inovação”, acrescentou o comunicado. Antes de se tornar uma das figuras mais bem-sucedidas da China, Ma era professor de inglês, informa a CNN.

Ma havia desaparecido quase completamente da visão pública após criticar os reguladores chineses durante um discurso em Xangai no final de 2020. Segundo a revista Fortune, ele afirmou que os reguladores financeiros da China eram excessivamente avessos ao risco, além de ter acusado os bancos do país de operarem com uma “mentalidade de casa de penhores”.

Pouco tempo após seu discurso, Pequim cancelou a oferta pública inicial (IPO) do Ant Group, de Ma, esperada para ser a maior oferta de ações da história mundial. A ação marcou o início de uma repressão regulatória, incluindo uma multa recorde de US$ 2,8 bilhões ao Alibaba Group por violação das regras antitruste.

Um mês depois de criticar os reguladores chineses, Ma desapareceu da vista pública. Seu desaparecimento gerou rumores de que ele havia sido colocado em prisão domiciliar, com algumas pessoas até questionando se ele ainda estava vivo, diz reportagem da Fortune.

Suas aparições públicas desde então têm sido esporádicas e o seu paradeiro tem atraído atenção, já que ele era visto como um representante da confiança empreendedora chinesa, aponta a CNN.

Em março, Ma voltou à China continental para colaborar no plano de reestruturação do Alibaba. Neste ano, suas aparições estão mais ligadas ao ensino e pesquisa. Em abril, a Universidade de Hong Kong anunciou que Ma se juntaria à escola de negócios pelos próximos três anos. Na Universidade de Tóquio, Ma colabora como professor até outubro.